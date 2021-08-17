التلاميذ و الطلبة يقبلون بكثافة على مراكز التلقيح لتسريع تحقق “المناعة الجماعية”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد أن أعلنت وزارة الصحة توسيع قاعدة الاستفادة من التلقيح لتشمل أصحاب 18 سنة و ما فوق، و بعد دعوة وزارة التربية الوطنية و كذا التعليم العالي و التكوين المهني لكافة التلاميذ و الطلبة للتلقيح، تضاعفت نسبة الإقبال على مختلف مراكز التطعيم المنتشرة بربوع المملكة.
و غصت عدد من مراكز التلقيح خاصة بالمدن الكبرى بالشباب و اليافعين من التلاميذ و الطلبة من كلا الجنسين الراغبين في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد.
إقبال الطلبة و التلاميذ على مراكز التلقيح و تلقيهم الجرعات المضادة لكوفيد19، جعل المشرفين على عملية التلقيح وطنيا يتفاءلون بقرب تحقيق المناعة الجماعية إذا ما استمرت وتيرة الإقبال بهذا الشكل.
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يجب التفكير جديا في التفريق بين مراكز الحقنة الاولى و الحقنة الثانية .
مع تزيد مراكز الحقتة الثانية بجميع انواع اللقاحات و خاصة ” سينوفارم ز استرازينكا ” ..