لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

التلاميذ و الطلبة يقبلون بكثافة على مراكز التلقيح لتسريع تحقق “المناعة الجماعية”

2021-08-17 / 2:54 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن أعلنت وزارة الصحة توسيع قاعدة الاستفادة من التلقيح لتشمل أصحاب 18 سنة و ما فوق، و بعد دعوة وزارة التربية الوطنية و كذا التعليم العالي و التكوين المهني لكافة التلاميذ و الطلبة للتلقيح، تضاعفت نسبة الإقبال على مختلف مراكز التطعيم المنتشرة بربوع المملكة.

و غصت عدد من مراكز التلقيح خاصة بالمدن الكبرى بالشباب و اليافعين من التلاميذ و الطلبة من كلا الجنسين الراغبين في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد.

إقبال الطلبة و التلاميذ على مراكز التلقيح و تلقيهم الجرعات المضادة لكوفيد19، جعل المشرفين على عملية التلقيح وطنيا يتفاءلون بقرب تحقيق المناعة الجماعية إذا ما استمرت وتيرة الإقبال بهذا الشكل.

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تعليق واحد

  1. يجب التفكير جديا في التفريق بين مراكز الحقنة الاولى و الحقنة الثانية .
    مع تزيد مراكز الحقتة الثانية بجميع انواع اللقاحات و خاصة ” سينوفارم ز استرازينكا ” ..

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