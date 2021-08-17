وفاة الرئيس الأسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عمر بوستة

هبة بريس

توفي ليلة أمس الإثنين عمر بوستة، الرئيس الأسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن عمر يناهز 101 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

ونعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، المرحوم عمر بوستة، وتقدمت بالعزاء إلى كافة أسرته وذويه، والأسرة الكروية الوطنية.

وسبق أن ترأس الراحل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الفترة المتراوحة ما بين 1957 و1962، كما شغل منصب رئيس فريق المغرب الرياضي الفاسي،

وكان الفقيد، وهو دبلوماسي سابق، قد شغل أيضا منصب وزير الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية من أبريل 1969 إلى مارس 1970.

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