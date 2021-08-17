برشيد.. أعمدة كهربائية تهدد أرواح الأبرياء والمسؤولون خارج التغطية

محمد منفلوطي_هــــبة بريس

أكدت مصادر جمعوية واعلامية من بلدية أحد السوالم إقليم برشيد، أن حالة من التخوف والترقب تسود بين ساكنة دوار أولاد الجامع، بسبب سقوط العديد من الأسلاك الكهربائية لأسباب لازالت مجهولة تتطلب تحقيقا فوريا، لمعرفة هل الأمر يتعلق بعاصفة جوية أو بفعل فاعل، أو نتيجة حتمية لسياسة الترقيع، مما يعرض المواطنين لخطر الصعقات الكهربائية القاتلة على الرغم من مناشدتهم للجهات المعنية.

وتساءل رواد فايسبوكيون عن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستجابة لمطالبهم سواء من قبل مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء ومرورا بالهيئات المنتخبة، مطالبين إياهم بالتحرك لوقف هذا العبث بحياة المواطنين الأبرياء.

وقد نشر نشطاء فاسيبوكيون صورا تظهر حجم المخاطر المحدقة بحياة الأبرياء جراء تساقط هذه الأسلاك الكهربائية وملامستها لسطح الأرض، من شأن ذلك أن يعرض حياة الأطفال الصغار لخطر الموت.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0