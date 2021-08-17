سناء عكرود

سناء عكرود:” قد امتهن مهنة أخرى توفر لأطفالي ما يلزم من الأمان”

2021-08-17 / 2:09 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

اضطرت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية، سناء عكرود، للرد على مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بموعد ظهورها في أعمال مغربية.

و اختارت عكرود موقع انستقرام للرد حيث كتبت:”نسبة كبيرة من الجمهور الكريم تسألني عن موعد ظهوري في عمل ما في المغرب، انا ممتنة كثيرا لسؤالكم و احترامكم لما أقدمه، لقد اتجهت للكتابة والإخراج لكي أمارس مهنتي بإيقاعي الخاص”.

و تابعت: “و لكي أتحرر من سلطة فكر آخر، فلا اضطر لتبني رؤية أو صياغة لا تمثلني أو أكون جزء ثانويا من خطة شخص آخر (عييت وكبرت على داكشي) ، لذلك أحبائي، قد يمضي وقت قبل أن أعود بعمل أنفد إنتاجه بشركتي وألعب فيه شخصية تستهويني في نص أكتبه بترو ومتعة”.

وأضافت :”لقد بدأت للتو مرحلة منعشة من الاكتفاء و الوضوح، مرحلة واقعية أعرف فيها ما أريد و استمتع فيها بالقراءة، بالكتابة، استمتع بالأشياء الصغيرة وأحلم أحلامي بثقة و احترام و وضوح، سأتفرغ اكثر للكتابة وو ربما امتهن مهنة أخرى فيها ما يناسب شخصيتي من التكتم والاحترام و توفر لي ولأطفالي ما يلزم من التبات و الأمان “.

و اختتمت قائلة :”سألتقي بكم من خلال قناتي على اليوتوب للتحدث عن مواضيع تسائلني وتهمكم وسأعود إليها بالإيقاع الذي أراه مناسبا لي، شكرا لكم أحبائي”.

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