سناء عكرود:” قد امتهن مهنة أخرى توفر لأطفالي ما يلزم من الأمان”
اضطرت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية، سناء عكرود، للرد على مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بموعد ظهورها في أعمال مغربية.
و اختارت عكرود موقع انستقرام للرد حيث كتبت:”نسبة كبيرة من الجمهور الكريم تسألني عن موعد ظهوري في عمل ما في المغرب، انا ممتنة كثيرا لسؤالكم و احترامكم لما أقدمه، لقد اتجهت للكتابة والإخراج لكي أمارس مهنتي بإيقاعي الخاص”.
و تابعت: “و لكي أتحرر من سلطة فكر آخر، فلا اضطر لتبني رؤية أو صياغة لا تمثلني أو أكون جزء ثانويا من خطة شخص آخر (عييت وكبرت على داكشي) ، لذلك أحبائي، قد يمضي وقت قبل أن أعود بعمل أنفد إنتاجه بشركتي وألعب فيه شخصية تستهويني في نص أكتبه بترو ومتعة”.
وأضافت :”لقد بدأت للتو مرحلة منعشة من الاكتفاء و الوضوح، مرحلة واقعية أعرف فيها ما أريد و استمتع فيها بالقراءة، بالكتابة، استمتع بالأشياء الصغيرة وأحلم أحلامي بثقة و احترام و وضوح، سأتفرغ اكثر للكتابة وو ربما امتهن مهنة أخرى فيها ما يناسب شخصيتي من التكتم والاحترام و توفر لي ولأطفالي ما يلزم من التبات و الأمان “.
و اختتمت قائلة :”سألتقي بكم من خلال قناتي على اليوتوب للتحدث عن مواضيع تسائلني وتهمكم وسأعود إليها بالإيقاع الذي أراه مناسبا لي، شكرا لكم أحبائي”.
تعليق واحد
شنو يقولو اولادك ملي يشوفو شنو درتي مع محمود حميدة