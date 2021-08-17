في الصورة سعد الدين العثماني

إنتهت الولاية التشريعية ودفن معها ملف “مديرية الصيدلة والأدوية”!

2021-08-17 / 1:49 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتهت الولاية التشريعية الحالية ، وخرج الجميع للتنافس من جديد لكسب مقاعد برلمانية وتشكيل حكومة جديدة، في حين أن نتائج وخلاصات تحقيق أعطى انطلاقته سعد الدين العثماني بداية السنة الجارية، لافتحاص ملفات أقوى المديريات بوزارة الصحة، بعد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية،.

وكشفت مصادرنا، أن لا خبر عن التحقيق أو نتائجه، المتعلق بإستفسار مسؤولي مديرية الادوية وطريقة تدبير ميزانياتها التي تقدر بالعشرات من ملايير الدراهم.

مصادر متطابقة كشفت للجريدة، أن ما تفجر بداخل البرلمان وما تناولته وسائل الاعلام في الاشهر القليلة الماضية، من صفقات للتجهيزات الطبية المستوردة من الصين والتي تم توزيعها على مستشفيات المملكة، وهل الاثمنة التي إشتريت بها تتطابق مع المعايير الجودة المعمول بها، وترجح مصادرنا أن يكون التقرير الذي لم يعرف مصيره، أن يكون ثقيلا جدا، ومن المحتمل كذلك التساؤل حول صفقات السيارات التي إشترتها الوزارة من صندوق كوفيد محط إفتحاص كذلك.

وما تسرب من بعض الفرق البرلمانية، ان احتجاجات كانت على رئيس اللجنة بسبب تلكأه في بداية الافتحاص وبعدها بأشهر دفن كل شيء في زمن أصبح المبدأ الدستوري ” ربط المسؤولية بالمحاسبة” شعارا فقط.

فلا يعقل أن تختفي المئات من الوثائق الخاصة بالصفقات من داخل المديرية، وقت إعفاء مسؤولين بها، فهل فتح تحقيق حول ظروف اختفاء تلك الوثائق من الجهات المختصة ومن يقف من وراء هذه العملية التي كلفت خزينة الدولة الملايير من الدراهم .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبد المالك البوطيين رئيساً لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس

عبد المالك البوطيين رئيساً لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس…

2021-08-17 / 4:34 مساءً
Photo of بعد فوزهم برئاسة الغرفة.. استقلاليو البيضاء سطات يحتفلون بموكب سيارات

بعد فوزهم برئاسة الغرفة.. استقلاليو البيضاء سطات يحتفلون بموكب…

2021-08-17 / 3:30 مساءً
Photo of يسارية تواجه ”سعد الدين العثماني“ بدائرة الرباط المحيط

يسارية تواجه ”سعد الدين العثماني“ بدائرة الرباط المحيط

2021-08-17 / 12:11 مساءً
Photo of انتخابات 8 شتنبر.. لشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد

انتخابات 8 شتنبر.. لشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد

2021-08-16 / 6:36 مساءً
Photo of أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

2021-08-16 / 5:36 مساءً
Photo of انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون

انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة…

2021-08-16 / 5:22 مساءً
Photo of أخنوش من أكادير: المدينة تأخرت عن المدن وبرنامجنا معقول وواقعي

أخنوش من أكادير: المدينة تأخرت عن المدن وبرنامجنا معقول…

2021-08-16 / 5:09 مساءً
Photo of بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال(فيديو)

بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة…

2021-08-16 / 4:15 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن تقديره للملك

بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن…

2021-08-16 / 4:12 مساءً
Photo of بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

2021-08-16 / 3:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق