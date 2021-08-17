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فرنسا .. السلطات تجلي آلاف السكان بسبب اندلاع الحرائق

2021-08-17 / 1:29 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كافح المئات من رجال الإطفاء حرائق غابات الثلاثاء بالقرب من الريفيرا الفرنسية، جنوب شرقي البلاد، والتي أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم وأماكن قضاء العطلات.

وقال ألكسندر جواسر، المتحدث باسم جهاز الأمن المدني، إن رجلي إطفاء أصيبا في الحرائق التي نشبت مساء الاثنين في مدينة تولون الساحلية.

ودمرت الحرائق، التي تغذيها رياح البحر المتوسط القوية، حوالي 5000 هكتار من الغابات بحلول صباح الثلاثاء.

كما أجلت الحكومة حوالي 6000 شخص من منازلهم في المنطقة وأقامت عشرات المخيمات، ووضعت مصطافين في مركز قضاء عطلات تابع لموظفي الخطوط الجوية الفرنسية.

وقال جهاز الأمن المدني إن أكثر من 900 رجل اطفاء عملوا، بدعم من مروحيات، اليوم الثلاثاء لاحتواء الحرائق.

وكانت السلطات المحلية منعت الوصول إلى الغابات في جميع أنحاء المنطقة، وطلبت من السكان توخي الحذر.

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