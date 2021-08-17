الحسن الكتاني

الكتاني عن “عودة طالبان”: “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم”

2021-08-17 / 11:03 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تغنى السلفي الحسن الكتاني، بعودة جماعة طالبان الى أفغانستان وسيطرتها على كابل وعلى عدد من المناطق بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

وقال الكتاني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”هذا يوم فرح وسرور وحبور .. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ..”.

وأضاف “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم وكما بكينا قبل 20 سنة لسقوط الإمارة الإسلامية نبكي اليوم فرحا بعودتها”، قبل يختم تدوينته بهاشتاغ “طالبان تنتصر”.

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‫24 تعليقات

  1. الطالبات عميلة الامريكان وابحتوا،في الكواليس،لتعرفوا،حقيقتها فقذ،زرعتها،امريكا،هذه الجماعة،المتشددة، بين،روسيا،وايران،لكي،تتفرغ،أمريكا لءيران وروسيا،والصين الأعداء،الثلاثة،لامريكا ابحتوا وتعرفون الحقيقة انها السياسة،التي لادين لها ولامذهب،

  2. كل منًهو ضد طالبان فهو ضد دين الاسلام وضد رسول الله . فلعنة الله على المرتدين الذين يظنون الشر في السلام .
    كتب احدهم واسمه موح قائلا: احزم امتعاتك واذهب بغير رجعة للشيخ . الاسلام دين الله فمن لم يقبله فهو جسد بدون روح . قبح اليه المنافقين.

  3. هنيئا بعودة الارهاب الى افغانستان هنيئا بالعودة لنكح الصغيرة وقتل المعارضين والسبي والعبودية ارتكاب المجازر هنيئا بالتخلف في تطبيق شريعة الجهل والانحطاط الاخلاقي

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