الكتاني عن “عودة طالبان”: “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم”

هبة بريس - الرباط

تغنى السلفي الحسن الكتاني، بعودة جماعة طالبان الى أفغانستان وسيطرتها على كابل وعلى عدد من المناطق بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

وقال الكتاني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”هذا يوم فرح وسرور وحبور .. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ..”.

وأضاف “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم وكما بكينا قبل 20 سنة لسقوط الإمارة الإسلامية نبكي اليوم فرحا بعودتها”، قبل يختم تدوينته بهاشتاغ “طالبان تنتصر”.

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