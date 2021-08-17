الحسن الكتاني

الكتاني عن “عودة طالبان”: “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم”

2021-08-17 / 11:03 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تغنى السلفي الحسن الكتاني، بعودة جماعة طالبان الى أفغانستان وسيطرتها على كابل وعلى عدد من المناطق بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

وقال الكتاني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”هذا يوم فرح وسرور وحبور .. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ..”.

وأضاف “الحمد لله الذي أطال عمرنا لنرى هذا اليوم وكما بكينا قبل 20 سنة لسقوط الإمارة الإسلامية نبكي اليوم فرحا بعودتها”، قبل يختم تدوينته بهاشتاغ “طالبان تنتصر”.

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‫24 تعليقات

  2. انه يوم النحس للشعب الافغاني…يوم سيتذكره بحسرة والم…ويعاني الويلات من هذه الحركة المتطرفة ذات الافكار المتاوءة للاسلام وتعاليمه السمحة…ان من يلتصقون بعجلات الطاءرات ويتساقطون في الفضاء يعلمون جيدا من هي طالبان ومافعلته بشعب افغانستان عبر السنين من قتل وذبح وتنكيل!!!

  3. أمريكا هي التي ابلغت طالبان أنها ستنسحب من افغانستان وأنها لن تمنعها في الوصول الى الحكم إذا التزمت هذه الأخيرة بعدم الاعتداء واحترام أمريكا مستقبلا فقبلت طالبان وهذا هو السبب قبل ستة أشهر من الأن

  4. هذه بداية فقط .و أنتم يقولون العبرة بالخواتيم .
    و الخاتمة في تسيير شؤون العباد هي كما يعرفها الاسلام: العدل بينهم ( ولو كانوا أعداء الامس) ثم الامان و الامن ، و في الاخير ازدهار المجتمع كاملا من الفرد الذي يعيش في أقصى بقعة من الوطن إلى الجماعة المعزولة بين الجبال.
    و سنرى مع توالي الحدثان .

  6. نعم بالفعل حركة طالبان فاجات العالم بالسيطرة على افغانستان لكن امريكا وحلفاؤها لم يفاجؤهم ذالك ولكن لا يمكنها إظهار هذه الحقيقة المرة بالنسبة اليها

  7. أمريكا اغبى دولة والافغان أذكى الشعوب الجنود اخذوا الأجور وسلمت لهم الأسلحة المتطورة وعندما انسحب الجيش الأمريكي رفض الضباط والجنود قتل إخوانهم الافغان

  8. إلى من يرى المفاجأة في وصول طالبان إلى الحكم .
    يجب ربط الاحداث : محادثات أمريكية طالبانية بإيعاز من داعمي الحركة . انسحاب الامريكان و أخيرا عدم المقاومة من الحكومة الافغانية و ممن يدعمونها . لهجة طالبان القربية من ( المجتمع الدولي ) {(( ومن لا يعرف المجتمع الدولي )))؛}
    كل يوحي بأن هناك ترتيبات من نوع جديد

  9. انها لعبة الاطفال يلعبها الكبار امريكا مهدت لطالبان بالدخول لافغانستان دون جهد جاهد من طالبان وضربت عصفورين بحجر دون خسارة من أمريكا اما الاسلام الذي ينشده طالبان فلا علاقة له بالمسلمين كما ذكرهم الله تعالى في كتابه

  11. التحولات الاستراتجية انطلقت من افغانستان الفخ الافغانيخ ..(الانسحاب الاستراتجي)من المؤكد ان امريكا انكسرت في افغانستان ولكنهغ دربت وسلحت الجيش النظامي الافغاني بافضل الأسلحة وكانت تعلم جيداً انه لن يصمد اي الجيش النظامي أمام مقاتلي طالبان لمدة طويلة وبالمحصلة تكون امريكا قد سلكت حركة طالبان.

  13. من منعك بالالتحاق بهم ؟ انت وامثالك لا مكان لكم في بلدنا المنفتح و المحترم لجميع الديانات. أما هده الجماعة المتطرفة لا مكان لغير المسلمين عندها.

  14. الأمور واضحة جدآ ليس هناك اي مفاجئة أمريكا الرغت الميدان وتركته لطالبان ليكون في المستقبل مهددا لامن الصين ودول مجاورة المعادية لامريكا التي صارت هم امريكا فهذا الانتصار لم ياتي من فراغ بل بعد اجتماع طالبان وامريكا مؤخرا فكل شيء مرتب ومدبر وبضمانات المسلسل لازال في بدايته هههههغ

  15. أمريكا كانت تعرف جيدا ان طالبان تستطيع بسط نفوذها على أفغانستان بعد خروجها السؤال المطروح حاليا ما هو الهدف الحقيقي من ذالك؟؟حتى وان اعطيت الجواب فيبق. مطروحة لأن هذه ماعدا نظريتي ربما اظن ان الهدف هو متشدد على حدود إيران حتى تواجه السعودية والإمارات وإسرائيل وامريكا عدوها الحقيقي في المنظمة بواسطة طالبان…..

  16. كفاك تهليلا و تكبيرا سوف ترى معانات الشعب الافغاني قريبا ان لم يتم التوافق على الحكم فهذه المجموعات لا تؤمن الا بالقتل و التنكيل حتى بين مكونات الشعب كيف تحلم بامارة في هذا القرن انه الغباء السلفي الذي تنصل منه رواده حيث اصبحوا يمشون جانب الحاءط حين استفاقوا من غفوتهم الاجدى ان ترحل اليهم كي تساهم في تنصيب امارة علي بابا يا جاهل

  17. من المستحيل ان تتمخ السيطرة على دولة في أقل من 10ايام مباشرة بعد انسحاب القوات الأجنبية الأمور واضحة ومدروسة ومخططة لها قد يفهمها الشخص العادي قبل الخبير هناك مخطط من وراء كل مايقع

  18. السيطرة على دولة بكاملها دون استعمال رصاصة واحدة يدعو الى الكثير من التأمل والتفكير… أعلق وانا مواطنة مغربية لا أعرف في السياسة ولا في التحليل السياسي فقط بقرائة بسيطة للمواضيع المتعلقة بافغانستان وطالبان خرجت بهذا الإستنتاج شخصيه … اما الحقائق فلا يعرفها إلا أصحاب القرارات الكبرى…. هههههههه

  20. افغانستان الآن سوف تجلب كل جهادي مكلخخ لابعادهم الى نقطة واحدة كي يتعرضون ا مرة أخرى للقصف الأيادي الخفية تضرب عديده من الاهداف في مرة واحدة الجهل عدو للإنسان

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