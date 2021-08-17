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حركة طالبان تعلن “عفوا عاما” عن جميع موظفي الدولة

2021-08-17 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء “عفوا عاما” عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.

وأوضحت الحركة في بيان “صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة”.

ومنذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في ماي الماضي، حققت قوى طالبان مكاسب واسعة على الأرض. وسيطرت على العاصمة كابول، في تقدم سريع مفاجئ.

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‫2 تعليقات

  1. هذه الحركة ذات الأفكار الباءدة والمتطرفة والبعيدة عن الاسلام الحنيف ستذيق الشعب الافغاني الويلات وستدمر الحياة…العفو عن الموضفين عن اي جرم؟؟؟..انه جرم التكفير الذي كانت تنعتهم به..!!!!..سيكتب على الشعب الافغاني المقهور فصل جديد من دمار البلاد والعباد.!!!

  2. الحمد لله و بنعمته تتم الصالحات .هذا نصر من الله مبين ، قولوا للجميع كما قال رسول الله في فتح مكة .
    اذهبوا انتم الطلاقاء . اصفحوا عن من لا يرتكب جرما . اعانكم الله وايدكم بقدرته حتى تعطوا لي كل ذي حق حقه . ولا تحكموا على الناس بالهواء .

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