ردود أفعال المغاربة وتدخل “الخليفي” يجبران الدراجي على حذف تدويناته “المسمومة”

2021-08-17 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

سارع المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ الدراجي، الى حذف تدويناته المسمومة ضد اىمغرب والوحدة الترابية للبلاد، بعد ردود أفعال المغاربة القوية وكذا تدخل مالك قنوات “بين سبور” التي يعمل بها ناصر الخليفي.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تقدم عدد من الموظفين المغربيين في قناة “بي إن سبورت” القطرية، بشكوى رسمية إلى إدارة القناة، عقب تغريدة كان المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اعتبروها مسيئة للمغرب وللملك.

كما تقدمت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين، برسالة للخليفي، خبرت من خلالها عن رفضها لخرجات وتصريحات الدراجي ضد المغرب ورموزه، كما دعت مدير القناة للتدخل لايقافه عند حده.

مباشرة بعد هذه التطورات، اضطر الدراجي الى حذف جميع التدوينات والتغريدات، حيث أكدت ذات المصادر، أن مالك “بين سبور” تدخل شخصيا وأمر المعلق الجزائري بالاختيار بين حذف التدوينات أو اتخاذ إجراء إداري صارم في حقه.

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