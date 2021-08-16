بنك المغرب يعلن ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الاورو

هبة بريس

فاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0,99 في المائة مقابل الأورو، وانخفضت ب0,89 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين.

وذكر البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر غشت 2021، أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم، على مستوى السوق البنكية، بلغ 11,2 مليار درهم خلال يوليوز الماضي، بانخفاض قدره 7,4 مليار درهم مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وبخصوص عمليات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 22,1 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و13,1 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 18,9 مليار درهم و12 مليار درهم على التوالي سنة قبل ذلك.

من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 25,4 مليار درهم، فيما بلغت نظيرتها لأجل ملياري درهم، بعدما سجلت 22,6 مليار درهم و4,2 مليار درهم، على التوالي.

وبخصوص وضعية الصرف الصافية للأبناك ، أفاد بنك المغرب أنها بلغت 3,6 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم، مقابل رصيد سلبي ب1,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي

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