سعد الدين العثماني

العثماني يعلق على استقالة بعض أعضاء الحزب

2021-08-16 / 10:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” يريد الحفاظ على جميع أعضائه، مشددا على أنه يتم بذل كل الجهد لأجل الحفاظ على كل الأعضاء.

و يوضح العثماني خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد الاثنين 16 غشت الجاري، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن لكل منا حرية الانتماء للحزب، كما أن الخروج منه أمر طوعي، والذهاب لحزب آخر هو أيضا شيء طوعي.

من جانب آخر، قال العثماني إن الذين صبروا ويضحون باستمرار، ويقدمون من جهدهم ووقتهم ومالهم هم بالآلاف داخل الحزب، وعبرهم

وأقدم العشرات من حزب العدالة والتنمية على تقديم استقالة جماعية من حزب المصباح “لأسباب تنظيمية”، وعلى رأسهم نائب الكاتب الإقليمي ورئيس جماعة آسفي عبد الجليل البداوي، والكاتب المحلي عبد الهادي السليماني.

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تعليق واحد

  1. لا يهم السن. هناك شباب متعلم وغير متعلم يتهافت فقط على ملء جيوبهم وكسب الأملاك. في حين أن المعيار هو أن يكون مجرب في الفناء من أجل مصلحة الوطن والآخرين.

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