نقابة تطالب وزير الصحة بعدم تلقيح المغاربة
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وزارة الصحة تدعو إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري

2021-08-16 / 10:04 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة الصحة الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري.

وحثت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين ، على مراعاة انقضاء مدة 28 يوم بين الجرعتين، وذلك تفاديا لعدم إمكانية توفر هذا اللقاح بعد مرور التاريخ المذكور.

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تعليق واحد

  1. سبق لي أن كتبت تعليقا على مثل هذا الخبر و لا بأس بتكراره:
    توجه أخي يوم 11/08/2021 إلى المركز الذي أخد فيه الجرعة الاولى ، فأخبرته الدكتورة لأن لقاح ” سينوفارم ” غير متوفر بالمركز، و قالت لهم عودوا لاحقا .
    المشكل أن البرنامج “liqahcovid” لا يحدد موعدا أخر .
    فهل سيتقدم ألى مركز التلقيح متى شاء ، و خاصة يومي السبت و الاحد لكونه يشتغل باقي الايام (قطاع خاص) أم ينتظر الموعد لدى 1717.؟
    هذه الاسءلة التي تستوجب الاجابة بدل البلاغات الفضفاضة . ولي اليقين أن الكثير يعانون من هذه الوضعية.

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