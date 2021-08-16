وزارة الصحة تدعو إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري

هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة الصحة الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري.

وحثت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين ، على مراعاة انقضاء مدة 28 يوم بين الجرعتين، وذلك تفاديا لعدم إمكانية توفر هذا اللقاح بعد مرور التاريخ المذكور.

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