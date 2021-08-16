وزارة الصحة تدعو إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري
هبة بريس ـ الرباط
دعت وزارة الصحة الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري.
وحثت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين ، على مراعاة انقضاء مدة 28 يوم بين الجرعتين، وذلك تفاديا لعدم إمكانية توفر هذا اللقاح بعد مرور التاريخ المذكور.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1
2
تعليق واحد
سبق لي أن كتبت تعليقا على مثل هذا الخبر و لا بأس بتكراره:
توجه أخي يوم 11/08/2021 إلى المركز الذي أخد فيه الجرعة الاولى ، فأخبرته الدكتورة لأن لقاح ” سينوفارم ” غير متوفر بالمركز، و قالت لهم عودوا لاحقا .
المشكل أن البرنامج “liqahcovid” لا يحدد موعدا أخر .
فهل سيتقدم ألى مركز التلقيح متى شاء ، و خاصة يومي السبت و الاحد لكونه يشتغل باقي الايام (قطاع خاص) أم ينتظر الموعد لدى 1717.؟
هذه الاسءلة التي تستوجب الاجابة بدل البلاغات الفضفاضة . ولي اليقين أن الكثير يعانون من هذه الوضعية.