برعاية الملك محمد السادس.. افتتاح مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة

هبة بريس - الرباط

افتتح اليوم الاثنين مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة، والذي جرى بناؤه من طرف المملكة المغربية، بدعم وتمويل من الملك محمد السادس.

وقال رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب في كلمته، خلال الافتتاح الذي حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، ، “إن افتتاح هذه المستشفى يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ نشأتها، سعيا منها لخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم داخل الوطن وخارجه.

وتوجه الخطيب بالشكر للمغرب والملك محمد السادس وكذلك إلى الهلال الأحمر المغربي على دعمهم الكبير لإنشاء هذا الصرح الطبي، الذي يؤكد حرص المملكة المغربية على مساندة الشعب الفلسطيني قولا وفعلا.

المستشفى ستعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 102 سرير، موزعين على النحو التالي: 76 سرير مبيت، و26 سرير رعاية يومية، ويضم 8 غرف عمليات، وما يتبعها من أسرّة إفاقة، والعديد من الأقسام التخصصية، أهمها: قسم العناية المركزة بسعة 10 أسرّة، وغرف عمليات قسم النساء والولادة، كما يشتمل على 10 حضانات للأطفال الخدج، وقسم الجراحة والمناظير، إضافة لوجود مركز متخصص في جراحة القلب والقسطرة، لتلبية احتياجات المرضى، وهو من أهم الأقسام داخل المستشفى، ومجهز ضمن معايير عالية تحاكي المراكز العالمية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0