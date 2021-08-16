أوزبكستان: أجبرنا عشرات الطائرة الأفغانية “الهاربة” على الهبوط

هبة بريس ـ وكالات

قال المدعي العام في أوزبكستان، الاثنين، إن بلاده “أجبرت” 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود السبت والأحد، تحمل 585 جنديا، على الهبوط، في وقت كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.

وقال المدعي في رسالة عبر تطبيق “تلغرام” إن هذه الطائرات “عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني”، وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

وعمت الفوضى العاصمة الأفغانية كابل ومطارها، الأحد، مع تدفق آلاف الأفغان الذين يحاولون يائسين الفرار من البلاد.

وأظهر شريط فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي المئات وهم يركضون بالقرب من طائرة نقل عسكرية أميركية تتحرك استعداداً للإقلاع بينما يحاول البعض التشبث بجوانبها أو بعجلاتها.

وسيطرت حركة طالبان على كابل، إثر هجوم خاطف شهد انهيار السلطة في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية.

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