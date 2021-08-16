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إسرائيل تطلب مساعدة دولية لإخماد الحرائق بالقرب من القدس

2021-08-16 / 8:53 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، طلب مساعدة دولية لإخماد الحرائق التي اندلعت الساعات الماضية بمحيط مدينة القدس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة عبر “تويتر”: “أجريت الليلة تقييما للوضع فيما يتعلق بالحرائق في جبال القدس. تستعد وزارة الخارجية لطلب مساعدة دولية في إخماد الحرائق”.

وأضاف: “لجأت إلى وزيري خارجية اليونان وقبرص طلباً للمساعدة، وقد أعلن وزير الخارجية اليوناني بالفعل أنه سيساعد بقدر ما يستطيع”.

في السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن: “رئيس الوزراء نفتالي بينيت أصدر تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس”.

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، باندلاع حرائق كبيرة في غابات جبال مدينة القدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، بأن طائرات وقوات الإطفاء هرعت إلى مكان الحرائق التي اشتعلت، دون معرفة السبب، حتى الآن، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

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تعليق واحد

  1. الموت الصهاينة اعداء،الله واعداء،المسلمين مغتصبي،فلسطين قاتلي،اصحاب،الارض،الشرفاء، خاءني،العهود مع الرسل والأنبياء وقاتلي المرسلين، ان جهنم مؤواكم،أجمعين ايها المشركين وسورة البقرة،شاهدة،عليكم الى،يوم،الدين يوم لاينفع،مال ولا بنون الا،من اتى الله،بقلب سليم

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