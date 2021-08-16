عبد العلي حامي الدين

محكمة النقض تؤيد قرار التشطيب على حامي الدين من اللوائح الانتخابية

2021-08-16 / 8:48 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

رفضت محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدم به القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني عن نفس الحزب، عبد العلي حامي الدين حول قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية.

وأيدت محكمة النقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط والذي أيدت فيه قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية بالتشطيب عليه.

وبعد حكم محكمة النقض أصبح قرار التشطيب على حامي الدين نهائيا، بحيث لن يكون بإمكانه الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في 8 شتنبر.

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‫3 تعليقات

  1. عالى القضاء ان يسرع في التحقيق معه اذا كان فعلا ارتكب جريمة القتل يجب على العدالة ان تسحب منه كل ماكسبه منذ توليه منتخبا لفائدة الدولة المغربية والسجن المأبد وتعويض مهم لعائلة الضحية هاذاحسب رأيي وللعدالة كلمتها

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