محكمة النقض تؤيد قرار التشطيب على حامي الدين من اللوائح الانتخابية

هبة بريس ـ الرباط

رفضت محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدم به القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني عن نفس الحزب، عبد العلي حامي الدين حول قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية.

وأيدت محكمة النقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط والذي أيدت فيه قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية بالتشطيب عليه.

وبعد حكم محكمة النقض أصبح قرار التشطيب على حامي الدين نهائيا، بحيث لن يكون بإمكانه الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في 8 شتنبر.

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