الصورة تعبيرية

مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو اعتداء الأمن على مواطن بالداخلة

2021-08-16 / 8:34 مساءً
2
هبة بريس ـ الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليق المرفق بتسجيل فيديو منشور على إحدى القنوات على شبكة يوتيوب، يوم السبت 14 غشت الجاري، والذي يدعي بشكل كاذب ومضلل اعتداء عناصر الشرطة على مواطن بمدينة الداخلة جنوب المملكة.

وتؤكد المديرية العامة أن هذه الواقعة تعود إلى ليلة 13 غشت الجاري، حيث باشرت عناصر دورية للشرطة إجراءات توقيف المعني بالأمر الذي كان في حالة سكر واندفاع قويتين، أحدث بسببها حالة من الفوضى بالشارع العام وسط مدينة الداخلة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من ضبطه بعد مقاومة عنيفة، وهو التدخل الذي تم توثيقه ونشره بعد اجتزائه مرفوقا بهذا التعليق المضلل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه في حينه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، والسكر العلني البين وإثارة الفوضى بالشارع العام، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني يعلق على استقالة بعض أعضاء الحزب

العثماني يعلق على استقالة بعض أعضاء الحزب

2021-08-16 / 10:22 مساءً
Photo of وزارة الصحة تدعو إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري

وزارة الصحة تدعو إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28…

2021-08-16 / 10:04 مساءً
Photo of برعاية الملك محمد السادس.. افتتاح مستشفى القدس التخصصي بقطاع غزة

برعاية الملك محمد السادس.. افتتاح مستشفى القدس التخصصي بقطاع…

2021-08-16 / 10:00 مساءً
Photo of ماهي وضعية الاستجابة للطلب على الماء ؟ مسؤول يوضح

ماهي وضعية الاستجابة للطلب على الماء ؟ مسؤول يوضح

2021-08-16 / 9:45 مساءً
Photo of محكمة بسبتة المحتلة تأمر بتعليق ترحيل قاصرين مغاربة

محكمة بسبتة المحتلة تأمر بتعليق ترحيل قاصرين مغاربة

2021-08-16 / 9:34 مساءً
Photo of محكمة النقض تؤيد قرار التشطيب على حامي الدين من اللوائح الانتخابية

محكمة النقض تؤيد قرار التشطيب على حامي الدين من…

2021-08-16 / 8:48 مساءً
Photo of أكادير : الحرارة تزيد من معاناة مرضى كوفيد في المستشفيات الميدانية

أكادير : الحرارة تزيد من معاناة مرضى كوفيد في…

2021-08-16 / 7:25 مساءً
Photo of وزارة الداخلية تعتمد على التصويت بالبطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب

وزارة الداخلية تعتمد على التصويت بالبطاقة الوطنية عوض بطاقة…

2021-08-16 / 7:01 مساءً
Photo of وزيرة إسبانية: ترحيل القاصرين المغاربة يشكل اعتداء على حقوق الأطفال

وزيرة إسبانية: ترحيل القاصرين المغاربة يشكل اعتداء على حقوق…

2021-08-16 / 6:21 مساءً
Photo of تسجيل 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-16 / 4:45 مساءً

‫2 تعليقات

  1. اشكر رجال الامن على الجهود التي يبدلونها من اجل سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم والضرب عاى يد كل من يخرق القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق