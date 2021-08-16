مديرية الحموشي تدخل على خط فيديو اعتداء الأمن على مواطن بالداخلة

هبة بريس ـ الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليق المرفق بتسجيل فيديو منشور على إحدى القنوات على شبكة يوتيوب، يوم السبت 14 غشت الجاري، والذي يدعي بشكل كاذب ومضلل اعتداء عناصر الشرطة على مواطن بمدينة الداخلة جنوب المملكة.

وتؤكد المديرية العامة أن هذه الواقعة تعود إلى ليلة 13 غشت الجاري، حيث باشرت عناصر دورية للشرطة إجراءات توقيف المعني بالأمر الذي كان في حالة سكر واندفاع قويتين، أحدث بسببها حالة من الفوضى بالشارع العام وسط مدينة الداخلة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من ضبطه بعد مقاومة عنيفة، وهو التدخل الذي تم توثيقه ونشره بعد اجتزائه مرفوقا بهذا التعليق المضلل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه في حينه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، والسكر العلني البين وإثارة الفوضى بالشارع العام، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة

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