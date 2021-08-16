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نيجيريا.. مسلحون يختطفون 20 شخصا ويقتلون 3 آخرين

2021-08-16 / 8:26 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أقدم مسلحون على خطف 20 شخصا بينهم 15 طالبا من كلية زراعية في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا في أحدث عملية خطف جماعي في البلاد أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وصرح أمينو خالد مارادون المسؤول في كلية العلوم الزراعية والحيوانية في باكورا بأن “مسلحين مجهولين هاجموا الكلية الأحد قرابة الساعة 22,00 (21,00 ت غ) وقتلوا ثلاثة أشخاص وخطفوا 20 بينهم 15 طالبا”.

والمخطوفون الخمسة الآخرون هم من الموظفين وأفراد عائلات الطلاب. وأكد مسؤول آخر في الكلية وقوع الهجوم.

وأعلنت الشرطة إن 15 طالبا خطفوا في الهجوم، مضيفة أن بينهم أربعة موظفين فقط فيما تم “إنقاذ” ثلاثة في وقت لاحق.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد شيخو في بيان إن “15 طالبا و4 موظفين خطفوا على يد قطاع الطرق”، مشيرا الى أن عناصر الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين أثناء تفتيش المنطقة.

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