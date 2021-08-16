الاستقلالي أفيلال يظفر برئاسة غرفة التجارة والصناعة بجهة الشمال

اس. بويعقوبي-هبة بريس

اس. بويعقوبي-هبة بريس

أُنتخب عبد اللطيف أفيلال، اليوم الاثنين 16 غشت ، رئيسا جديدا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفا لعمر مورو عن حزب التجمع الرطني للأحرار.

وحاز الاستقلالي أفيلال على 81 صوتا في جلسة شهدت امتناع 3 مرشحين عن التصويت وانسحاب مرشحين آخرين ،كما تم انتخاب الحسين بن الطيب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا للرئيس، ومحمد سعيد أهروش عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وعبد الحميد احسيسن عن حزب الأحرار، نائبا ثالثا، وأنوار أربعي عن حزب الإستقلال نائبا رابعا.

وأعلن في وقت سابق عن اتفاق ثلاثي بين أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لتوزيع الغرف المهنية ، حيث سيظفر البام برئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما سيتولى الاستقلال رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات أما غرفة الفلاحة فستؤول لحزب الحمامة.

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