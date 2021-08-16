أكادير : الحرارة تزيد من معاناة مرضى كوفيد في المستشفيات الميدانية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، الى مستوى 40 درجة مأوية، قد زادت من معاناة مرضى كوفيد 19 بالمستشفيين الميدانيبن بالقرب من المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وأضافت مصادرنا، أن المستشفيين الميدانيبن المغطاة بالبلاستيك، قد تسببا في زيادة معاناة العشرات من المرضى الموجودين بداخلهما.

وضعية تسائل المديرية الجهوية للصحة، حول المعايير التي أنشأ بهما هاذين المستشفيين، وعن وسائل التبريد بهما هل تستجيب للمعايير المعمول بهما بهذا الخصوص.

معاناة مرضى كوفيد 19 بداخل تلك البيوت البلاستيكية، لا تقل عن معاناة وصبر الأطر الصحية التي تشتغل بدون كلل وبضمير مهني، في ظل إرتفاع حالات الاصابة بكوفيد بأقاليم جهة سوس ماسة .

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