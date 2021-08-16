أكادير : الحرارة تزيد من معاناة مرضى كوفيد في المستشفيات الميدانية

قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتكثيف دعمهما للمقاولات المغربية، من خلال تقديم قرض قيمته 6 ملايين أورو لشركة “لاماطيم”، المتخصصة في النسيج الطبي. وذكر بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التمويل سيساعد المنتج المغربي على زيادة صادراته نحو الأسواق الأوروبية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية هي الأولى التي تستفيد من ضمان تقاسم المخاطر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصناعة والبنيات التحتية، بهدف تلبية حاجيات السيولة قصيرة الأجل، في سياق التعافي لما بعد الجائحة. وسيساعد هذا الاستثمار شركة “لاماطيم” على زيادة عرضها لمعدات الوقاية الطبية وتقديم باقة أكثر تنوعا من المنتجات لموردي الخدمات الطبية المحليين والأوروبيين، وذلك بفضل استخدام آلة تعقيم حديثة. كما سيسمح للمنتج المغربي بتنويع إمداداته من الطاقة وتحفيز استخدام الطاقات المتجددة، مع اعتماد نظام الألواح الشمسية بمنشآته الإنتاجية، ما سيؤدي إلى اقتصاد نوعي للطاقة والتكلفة. ونقل البلاغ عن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، قولها “أولويتنا الرئيسية هي دعم الانتعاش الاقتصادي الأخضر وطويل الأمد في منطقتنا”، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتحسين مستوى حياة الناس، وإتاحة تأثير ملموس على أرض الواقع و”إعادة البناء بشكل أفضل”. وقالت “تماشيا مع هذا التوجه، ندعم المنتج المغربي لاماطيم في هدفه المتمثل في تزويد الأسواق المحلية والأوروبية بالمنتجات الطبية الأساسية”. من جانبه، رحب المفوض المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فاريلي، بهذا الاستثمار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد جزءا من الدعم المشترك للمقاولات التي تتعافى من وباء “كوفيد-19”. وأضاف السيد فاريلي “يتيح لنا تعاوننا الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعزيز الانتعاش المواتي لإحداث فرص الشغل في البلدان الشريكة لنا”، مشددا على أن هذا المشروع سيدعم، أيضا، قطاع الصحة وقدرته على الصمود، وهما “أمران أساسيان في هذه الأزمة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمار الجديد يأتي في أعقاب قرض سابق من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساعد الشركة على إنشاء أول وحدة صناعية لها في المغرب، والمخصصة لإنتاج الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد، والملابس الواقية المخصصة للأطر الطبية والمرضى.
الصورة من الارشيف

أكادير : الحرارة تزيد من معاناة مرضى كوفيد في المستشفيات الميدانية

2021-08-16 / 7:25 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، الى مستوى 40 درجة مأوية، قد زادت من معاناة مرضى كوفيد 19 بالمستشفيين الميدانيبن بالقرب من المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وأضافت مصادرنا، أن المستشفيين الميدانيبن المغطاة بالبلاستيك، قد تسببا في زيادة معاناة العشرات من المرضى الموجودين بداخلهما.

وضعية تسائل المديرية الجهوية للصحة، حول المعايير التي أنشأ بهما هاذين المستشفيين، وعن وسائل التبريد بهما هل تستجيب للمعايير المعمول بهما بهذا الخصوص.

معاناة مرضى كوفيد 19 بداخل تلك البيوت البلاستيكية، لا تقل عن معاناة وصبر الأطر الصحية التي تشتغل بدون كلل وبضمير مهني، في ظل إرتفاع حالات الاصابة بكوفيد بأقاليم جهة سوس ماسة .

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