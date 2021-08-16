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وزارة الداخلية تعتمد على التصويت بالبطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب

2021-08-16 / 7:01 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن وزير الداخلية إلى علم جميع الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أنه تم، طبقا للقانون، إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه إلى الناخبين، وسيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.‎

ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الداخلية الناخبين والناخبات أنه يمكنهم أيضا التعرف على مكاتب التصويت التابعين لها من خلال التوجه إلى مكاتب الإرشاد المحدثة على مستوى مقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وفي مكاتب السلطات الإدارية المحلية، أي القيادة أو الملحقة الإدارية القريبة من محلات سكناهم.‎

كما يمكنهم يوم الاقتراع التعرف على مكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم من خلال الاستفسار لدى مكاتب الإرشاد التي سيتم فتحها بمراكز التصويت القريبة من محلات سكناهم.

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