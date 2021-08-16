انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون

هبة بريس

تم يوم الإثنين بالعيون، انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، بالإجماع رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبذلك يفوز سيدي الخليل ولد الرشيد بولاية ثانية على رأس هذه الغرفة التي يبلغ عدد اعضائها 24 عضوا من عدد من الاحزاب السياسية واللامنتمين الذين تم انتخابهم يوم 6 غشت الجاري ، خلال الاستحقاقات الخاصة بالغرف المهنية .

كما تم انتخاب أعضاء مكتب الغرفة المنتمين جلهم إلى حزب الاستقلال، ويتعلق الامر بالنائب الأول للرئيس اباي لخريف، والنائب الثاني الإدريسي التوبالي ، والنائب الثالث الموساوي محمد مولود، والنائب الرابع أحمد الموساوي، فيما تم انتخاب لخريف المحفوظ امينا للمال، واحمد البوساتي نائبا له ومحمد الاغظف مقررا، ومفيدة وداد نائبة له .

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