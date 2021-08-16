تسجيل 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3897 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلةاليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 763353 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 102 وفاة ليصل العدد إلى 11119، بينما تم التأكد من 5886 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 673116.
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6 تعليقات
ما هذآ التناقد يجب ان يكون عدد الوفيات اليومي مقرونا دائما بعدد المصابين تحت التنفس الاصطناعي كي يتعظ الناس هههههههه
اصبح واضحا أن مع ارتفاع عدد التحال يرتفع عدد الاصابات مثلا عندما يكون عدد التحاليل 50000 تقريبا يكون عدد الاصابات 10000 عندما يكون عدد التحاليل 20000 يكون عدد الإصابات 40000 تقريباً فتبقى عملية حسابية اذ يجب ترتيب الجهات حسب عدد الموتى وبالتالي فجهة الدار البيضاء هي الأولى دائما في ارتفاع الاصابات والوفيات بهذا الفيروس القاتل
يجب اتخاذ تدابير أكثر فعالية ضد من لايحترم الوسائل الإحترازية بدون ان يتعاطف معه
الحالات المصابة بكورونا لازالت في ارتفاع يوميا اللهم عافنا واشفي مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين
نلاحظ أن الشواطئ مدكسة والاسواق الشعبية وخاصة كلها مزدحمة والكمامة لم يعطوا لها قيمة ولا حسيب ولا رقيب هذآ كله ليس سبب في ارتفاع الاصابات والوفيات هذآ راجع لتهورنا واستهزائنا بهذا الفيروس القاتل والضحية نحن
الحمدلله الاصابات في انخفاض نسأل الله الصحة والعافية