تسجيل 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3897 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلةاليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 763353 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 102 وفاة ليصل العدد إلى 11119، بينما تم التأكد من 5886 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 673116.

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