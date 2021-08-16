مايا دياب عن بلدها :” لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة “

نجلاء مزيان: هبة بريس

بسبب الأزمة التي يمر بها لبنان، أعرب مجموعة من المشاهير عن حزنهم و أسفهم على بلدهم، سواء عبر خرجاتهم الإعلامية، أو صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

و من بينهم النجمة اللبنانية مايا دياب التي كتبت عبر حسابها بموقع تويتر : “عم بموت وعم بتقطّع وعم ببكي لأنو لبنان يتلفّظ أنفاسه الأخيرة..لأنو في ناس عم بتموت بالمستشفى وغيرن عم بيموتوا على الطريق..بلدي راح من بين ايدينا ..

و الجدير بالذكر أن مايا دياب قد طرحت الاسبوع المنصرم كليب أغنية “وطني اللي جاي”، من كلمات أحمد ماضي، وألحان وتوزيع هادي شرارة.

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