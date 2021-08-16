ناصر بوريطة

بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن تقديره للملك

2021-08-16 / 4:12 مساءً
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ-كون.

وقال تشوي جونغ-كون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاستقبال، إن جمهورية كوريا الجنوبية صديق جيد للمغرب.

وأعرب تشوي عن تقديره الكبير للملك محمد السادس وريادته، لا سيما خلال السنة المنصرمة، أثناء تفشي جائحة كوفيد 19 “التي نواجهها سويا ونعمل على التغلب عليها”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الزيارة هي الأولى له للمغرب، وستليها العديد من الزيارات الأخرى المتبادلة، معربا عن تفاؤله بخصوص مستقبل المبادلات الثنائية بين المغرب وكوريا الجنوبية.

وأبرز تشوي أنه أجرى محادثات مثمرة مع بوريطة، معبرا عن شكره للحكومة المغربية على حسن الضيافة.

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تعليق واحد

  1. العز والنصر للدبلوماسية المغربية وعلى راسها الملك محمد السادس التي ما فتىت تحقق انتصارات ونجاحات واسعة بفتح جسور التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتعايش مع دول صديقة وحليفة ما يجعل من المغرب قوة اقتصادية لها مكانة يحتدى بها بين كبريات دول العالم عاش المغرب وعاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد

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