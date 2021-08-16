بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

انطلقت اليوم الإثنين 16 غشت 2021، بمقر القاعة الكبرى لمجلس جهة فاس مكناس، بحضور رئيس قسم الشؤون العامة وباشا أكدال، عملية انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وأعضاء المكتب.

وقد تم انتخاب بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة لولاية ثانية في غياب أنصار عزيز اللبار، حيث تمكن الطاهري بالفوز ب 81 صوت مقابل 36 للبار.

و عرفت جلسة الانتخاب ملاسنات ومشادات كلامية من بعض المعارضين ، غير أنه لم يؤثر على العملية التي انتهت برئاسة الأحرار للغرفة.

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