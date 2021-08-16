الصورة تعبيرية

“القنبول” يعود لشوارع البيضاء و حملات أمنية مكثفة لاعتقال المروجين

2021-08-16 / 3:36 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب مناسبة عاشوراء، عادت المفرقعات و الألعاب النارية لشوارع الدار البيضاء بشكل مكثف خاصة في الفترات الليلية بالرغم من تزامنها مع الحظر الصحي المفروض و منع التنقل و الخروج من المنازل إلا للغايات الضرورية.

و انتشرت ظاهرة استعمال المفرقعات النارية المعروفة لدى المغاربة بتسمية “قنبول عاشوراء” حيث يتهافت الأطفال و الشباب و أحيانا حتى الكبار من كلا الجنسين و بالأخص في الأحياء الشعبية على اقتنائها و اللعب بها.

و حسب ما أكده عدد من مستهلكي هاته المواد المحظورة، فيتم شراء المفرقعات النارية من تجار سوق درب عمر الذين بدورهم يستوردونها بالتدليس من الصين.

و موازاة مع عودة “القنبول” للشوارع، بادرت السلطات الأمنية بالدار البيضاء لشن حملة مكثفة على منابع ترويج هاتع الممنوعات حيث تم خلال الأيام الأخيرة توقيف عدد من المشتبه فيهم ترويج المفرقعات النارية غير المرخص ببيعها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-16 / 4:45 مساءً
Photo of أزمة صيدليات الحراسة بسطات.. مكتب الصيادلة يتعهد بإضافة اثنتين

أزمة صيدليات الحراسة بسطات.. مكتب الصيادلة يتعهد بإضافة اثنتين

2021-08-16 / 4:35 مساءً
Photo of بالرغم من الحجر الصحي.. مطارات و موانئ المغرب تواصل استقبال الجالية

بالرغم من الحجر الصحي.. مطارات و موانئ المغرب تواصل…

2021-08-16 / 2:48 مساءً
Photo of رحلة سياحية إلى مدينة الداخلة تنتهي باختفاء أستاذتين

رحلة سياحية إلى مدينة الداخلة تنتهي باختفاء أستاذتين

2021-08-16 / 2:22 مساءً
Photo of شفشاون: تواصل الجهود لإخماد حريق أتى على نحو 725 هكتار

شفشاون: تواصل الجهود لإخماد حريق أتى على نحو 725…

2021-08-16 / 2:18 مساءً
Photo of موجة حر ما بين 42 و49 درجة اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة

موجة حر ما بين 42 و49 درجة اليوم وغدا…

2021-08-16 / 12:42 مساءً
Photo of الحرارة المفرطة و تدابير الحجر الصحي يضاعفان محنة سكان المدن الداخلية

الحرارة المفرطة و تدابير الحجر الصحي يضاعفان محنة سكان…

2021-08-16 / 12:09 مساءً
Photo of شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء يواصل حصد الضحايا

شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء يواصل حصد الضحايا

2021-08-16 / 11:14 صباحًا
Photo of طقس الاثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2021-08-16 / 9:15 صباحًا
Photo of مصرع شخصين أثناء قيامهم بتشطيب بئر ضواحي شفشاون

مصرع شخصين أثناء قيامهم بتشطيب بئر ضواحي شفشاون

2021-08-15 / 7:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق