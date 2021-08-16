عقب طلاقها .. سحر الصديقي : “تحملت من أجل ابنتي لكن ما مررت به لا يطاق “
كشفت الفنانة المغربية سحر الصديقي بعد أيام عن إعلانها انفصالها و زوجها منصف مالزي، (كشفت) أنها مرت بظروف قاسية و لا يمكن تحملها.
و عمدت الصديقي إلى نشر تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات جاءت كالتالي:“بالنسبة للذين يتساءلون عن سبب الطلاق ويقولون إن كل ما كان يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي كان كذبا فقط، أقول أنه من جهتي لم يكن شيء كذبا”.
و واصلت :”أحببت بصدق، ومنحت كل شيء دون شروط وبطريقة خيالية، خاصة أنني تحملت لأجل ابنتي ولكن ما مررت به لا يطاق وصادم وغير محدود”.
و أضافت: “شكرا لزملائي وأصدقائي الذين يحاولون من مبدأ الصداقة لتجميع ما كسر وصلح الأمور، ولكنني أطلب منكم عدم التدخل في الموضوع لأنه لا توجد امرأة تريد الوصول إلى هنا، و الله أدرى”.
و اختتمت الفنانة المغربية التدوينة قائلة: “لم أكن أنتظر هذا الكم الهائل من الدعم المعنوي، ومهما توجهت لكم بالشكر فلن أوفيكم حقكم”.
تعليق واحد
يجب ان نسمع هذا الكلام قبل ولادة الأطفال بعد ولادة الأطفال تصبحون تتاجرون في الرجال وتبتزونهم.