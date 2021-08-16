عقب طلاقها .. سحر الصديقي : “تحملت من أجل ابنتي لكن ما مررت به لا يطاق “

2021-08-16 / 3:23 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية سحر الصديقي بعد أيام عن إعلانها انفصالها و زوجها منصف مالزي، (كشفت) أنها مرت بظروف قاسية و لا يمكن تحملها.

و عمدت الصديقي إلى نشر تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات جاءت كالتالي:“بالنسبة للذين يتساءلون عن سبب الطلاق ويقولون إن كل ما كان يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي كان كذبا فقط، أقول أنه من جهتي لم يكن شيء كذبا”.

و واصلت :”أحببت بصدق، ومنحت كل شيء دون شروط وبطريقة خيالية، خاصة أنني تحملت لأجل ابنتي ولكن ما مررت به لا يطاق وصادم وغير محدود”.

و أضافت: “شكرا لزملائي وأصدقائي الذين يحاولون من مبدأ الصداقة لتجميع ما كسر وصلح الأمور، ولكنني أطلب منكم عدم التدخل في الموضوع لأنه لا توجد امرأة تريد الوصول إلى هنا، و الله أدرى”.

و اختتمت الفنانة المغربية التدوينة قائلة: “لم أكن أنتظر هذا الكم الهائل من الدعم المعنوي، ومهما توجهت لكم بالشكر فلن أوفيكم حقكم”.

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