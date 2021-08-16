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بالرغم من الحجر الصحي.. مطارات و موانئ المغرب تواصل استقبال الجالية

2021-08-16 / 2:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية مرحبا التي أطلقتها المملكة المغربية بشكل متواصل بالرغم من التخوفات التي رافقت اعتماد السلطات لتدابير مشددة في ظل الوضعية الوبائية التي شهدت طفرة كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين.

و تواصل مطارات و موانئ المغرب استقبال الآلاف من مغاربة العالم الذين يتوافدون تباعا على وطنهم الأم خاصة من دول أوروبا و أمريكا و الخليج، و ذلك في ظل ظروف اسثتنائية تطبع عملية العودة لحضن الوطن.

و في هذا الصدد، أكد أحد المشرفين على استقبال الوافدين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أنه خلال الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرغم من التخوفات التي رافقت القرارت الأخيرة للحكومة.

و أوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي بدأت أفواج كبيرة من مغاربة المهجر الذين كانوا بقلب وطنهم الأم في العودة لبلدان إقامتهم خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، غير أن نسبة القادمين كذلك شهدت ارتفاعا كبيرا و هو ما يعكس ارتباط مغاربة الخارج بوطنهم المغرب بشكل وثيق و قوي.

و شدد المتحدث عينه على أن الكل مجند لتسهيل استقبال و كذا عودة الجالية المغربية بالشكل الأمثل بالرغم من الظروف الصعبة التي تطبع المرحلة و التي تتطلب يقظة كبيرة و تعاونا و تنسيقا بين كافة المتداخلين في العملية.

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