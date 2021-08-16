رحلة سياحية إلى مدينة الداخلة تنتهي باختفاء أستاذتين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن رحلة سياحية قادتها إحدى وكالات الرحلات نحو مدينة الداخلة، انتهت خلال الأيام القليلة الماضية بحادثة مأساوية بعد اختفاء أستاذتين إحداهما من مدينة سطات والأخرى من مدينة الدار البيضاء، في ظروف وصفت بالغامضة تتطلب تحقيقا من قبل الجهات المعنية لكشف ملابساتها.

هذا وأضافت ذات المصادر، أن التحريات التي قامت بها السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قادت إلى العثور على جثتيهما اتباعا قرب وحدة فندقية شاطئية بمحاداة مدينة الداخلة.

وزادت ذات المصادر، أن جثتي الضحيتين تم نقلهما صوب مستودع الأموات في انتظار اخضاعهما للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وتسليمهما لذويهما استعدادا لتشييع جنازتيهما.

وبهذه المناسبة، تقدمت المديرية الإقليمية للتعليم بسطات، ببالغ الحزن و الأسى في وفاة إحداهما ويتعلق الأمر هنا بالأستاذة” نعيمة بالعطار”، التي كانت تعمل قيد حياتها ملحقة تربوية بالثانوية الإعدادية المسيرة الخضراء بسطات، وهي التي كان مشهود لها بالجدية والانضباط وحسن الأخلاق، وانحدارها من أسرة محافظة.

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