الملك يبرق رئيس الكونغو: مرتاحون لعلاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد دونيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للسيد ساسو نغيسو، مشفوعة بمتمنيات جلالته للشعب الكونغولي بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم مجددا مدى حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تقوية هذه العلاقات وتعزيزها بما يعود بالخير العميم على شعبينا الشقيقين ويسهم في تنمية قارتنا وتطورها”.

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