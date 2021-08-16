جرسيف : مصرع شاب إثر سقوطه في بئر

هبة بريس - جرسيف

لقي شاب مصرعه صباح يوم الإثنين 16 غشت الجاري، إثر سقوطه في بئر بدوار سيدي بن جعفر التابع لجماعة هوارة ولاد رحو اقليم كرسيف.

وكشفت مصادر لهبة بريس ، أن الهالك م. ب. من مواليد سنة 1995، متزوج وأب لطفلة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة جراء سقوطه في قعر بئر، ما خلف صدمة وسط ساكنة الدوار.

وفور علمها، انتقلت مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة الهالك من داخل البئر ونقلها إلى مستوع الاموات قصد إخضاعها لتشريح طبي، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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