صورة تعبيرية

جرسيف : مصرع شاب إثر سقوطه في بئر

2021-08-16 / 1:41 مساءً
0
هبة بريس - جرسيف

لقي شاب مصرعه صباح يوم الإثنين 16 غشت الجاري، إثر سقوطه في بئر بدوار سيدي بن جعفر التابع لجماعة هوارة ولاد رحو اقليم كرسيف.

وكشفت مصادر لهبة بريس ، أن الهالك م. ب. من مواليد سنة 1995، متزوج وأب لطفلة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة جراء سقوطه في قعر بئر، ما خلف صدمة وسط ساكنة الدوار.

وفور علمها، انتقلت مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة الهالك من داخل البئر ونقلها إلى مستوع الاموات قصد إخضاعها لتشريح طبي، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد واقعة الناظور.. “الخمور الفاسدة” تودي بحياة 3 أشخاص بتاوريرت

بعد واقعة الناظور.. “الخمور الفاسدة” تودي بحياة 3 أشخاص…

2021-08-16 / 10:24 صباحًا
Photo of الرشيدية .. درك كلميمة يعتقل شابين متهمين بارتكاب جريمة قتل

الرشيدية .. درك كلميمة يعتقل شابين متهمين بارتكاب جريمة…

2021-08-16 / 9:44 صباحًا
Photo of الناظور : عدد ضحايا الخمور المغشوشة يقفز لـ 10 اشخاص والإعتقالات متواصلة

الناظور : عدد ضحايا الخمور المغشوشة يقفز لـ 10…

2021-08-15 / 3:48 مساءً
Photo of سقوط طائرة مشبوهة ضواحي العرائش يستنفر سلطات الاقليم

سقوط طائرة مشبوهة ضواحي العرائش يستنفر سلطات الاقليم

2021-08-15 / 3:22 مساءً
Photo of طائرتين لاخماد حريق غابوي مهول ضواحي شفشاون

طائرتين لاخماد حريق غابوي مهول ضواحي شفشاون

2021-08-14 / 8:28 مساءً
Photo of مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا

مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة إطفاء روسية في…

2021-08-14 / 7:54 مساءً
Photo of اندلاع حريق بغابة ضواحي شفشاون

اندلاع حريق بغابة ضواحي شفشاون

2021-08-14 / 4:53 مساءً
Photo of جرسيف : الدرك يحجز سيارة تهريب ممتلئة بالخمور

جرسيف : الدرك يحجز سيارة تهريب ممتلئة بالخمور

2021-08-14 / 4:36 مساءً
Photo of مصرع 4 أشخاص بالناظور بعد تناولهم مواد كحولية فاسدة

مصرع 4 أشخاص بالناظور بعد تناولهم مواد كحولية فاسدة

2021-08-13 / 8:54 مساءً
Photo of مارتيل.. إيقاف 5 أشخاص وإجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

مارتيل.. إيقاف 5 أشخاص وإجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2021-08-13 / 3:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق