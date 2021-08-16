في الصورة الممثل المصري محمد رمضان

بسبب ممثل يشجع المثلية… بلاغ ضد محمد رمضان

2021-08-16 / 1:05 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

استعان النجم المصري محمد رمضان بالممثل الإباحي “ميشيل موروني” في حفلته التي من المرتقب أن يقيمها بعد أيام قليلة في الساحل الشمالي.

الأمر الذي أثار ضجة و تسبب في بلاغ ضده، حيث تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري، محمد رمضان، يطالب فيه بمنع إقامة حفله القادم في الساحل الشمالي.

و جاء في بلاغ المحامي أيمن محفوظ أن هناك صمت غير منطقي من جانب نقابة المهن الموسيقية تجاه الإعلان عن حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي والذي سيشاركه الغناء به أحد المغنيين الإيطاليين الذي أعلن عن تأييده للمثلية الجنسية وشارك في أحد الأفلام الإباحية .

وتابع أن نقيب الموسيقين الفنان ” هاني شاكر ” كان قد أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من إحياء الحفلات والفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع .

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