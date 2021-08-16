مشهد صادم.. سقوط أفغان حاولوا التشبت بطائرة أمريكية أثناء إقلاعها

هبة بريس - وكالات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مأساويا، يظهر سقوط أشخاص من طائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابول.

ويبدو أن الاشخاص كانوا يحاولون الهروب من أفغانستان عبر المطار، لكن لم يتسنّ لهم الصعود إلى الطائرة، فربطوا نفسيهما بالعجلات، إلا أنهم سقطوا بينما كانت الطائرة ترتفع في الجو.

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابول في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة يوم الأحد.

ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

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