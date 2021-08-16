أكادير : إنتخاب التجمعي ” سعيد الضور” رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتخب صباح اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، التجمعي “سعيد الضور”، رئيسا جديدا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة.

وقد حصل الضور، المرشح الوحيد لرئاسة الغرفة، على 46 صوتا من أصل 61 مقعدا المخصص للغرفة.

وقد حصل رئيس الغرفة على أصوات اعضاء التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بالإضافة إلى بعض اعضاء المنتمون لحزب الاستقلال، رغم أن هذا الأخير أعلن عن تحالف بينه وبين البام في مواجهة هيمنة حزب الاحرار على نتائج الغرف المهنية بسوس.

وأسفرت ايضا نتائج انتخابات مكتب وهياكل الغرفة على انتخاب البشير احشموض نائبا أولا للرئيس ويحيا زكرياء نائبا ثانيا ونزهة اكثير نائبة ثالثة للرئيس، فيما عادت النيابة الرابعة لمحمد خوخ.

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