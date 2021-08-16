لشكر : لم أستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء ولن أستفيد منه “
هبة بريس - الرباط
نفى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفادته من تقاعد الوزراء، إبان مرحلة استوزاره بحكومة عباس الفاسي كوزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان .
وقال ادريس لشكر خلال ندوة صحفية صبيحة يومه الاثنين بالرباط، خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جوابا على سؤال صحفي، أنه لم يستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء، عكس ما يتم الترويج له.
واسترسل لشكر متعهدا بعدم الحصول على تقاعد الوزراء ولو في مرحلة مقبلة حيث قال :” لم أستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء، ولن أستفيد منه في أي مرحلة مقبلة“.
وأضاف ادريس لشكر، بأن ما يتم الترويج له هو مجرد تضليل وأكاذيب يستعملونها خصومه مع اقتراب كل موعد انتخابي، مستحضرا قضية ”ابتسام لشكر“، الذي صرح بأن مواقفها وآرائها تبقى خاصة بها ولا علاقة له بها، على حد تعبيره.
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المجموع 2 آراء
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5 تعليقات
أين يشتغل ولدك اسي البطل
طريق عين عودة ما اشبعتوش كلكم
هذه الخرجات النبيلة للسياسيين الفاسدين الذين يبرؤون نفوسهم والتزكية الكاذبة التي مرادها الوصول إلى جيوب المواطنين ونهب المال العام .السياسة وضيفة مردودها أكثر مما يتصور البعض يعيشون بالمجان وتوفر لهم كل شيء زاءد الوضاؤف لهم ولاقرباءهم.الاحزاب المغربية أكلت أكثر مما يحق لها أوقفوا المهزلة
طبيعي السي لشكر ما تاخدش تقاعد الوزير لانه واخا انت تبغي القانون لا يسمح لك لسبب بسيط وهو دخلك المادي من مكتب المحمات اكيد اعلي او في ادنى الحدود يقارب تقاعد الوزير…. لهادا نرجوكم يا امناء الاحزاب بدون مزايادات شعبوية
افسيحوا المكان …للشباب.. للتغير ….لنفس جديد. ورجوعا عند اسي لشكر وا غير ديرو شي حاجة البلاد او 5 مرات التقاعد وكما يقول المتل المغربي كون سبع او كولني
استفدت اكتر من التقاعد blabla bla تفو على كمامر ..