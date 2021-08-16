أكادير : أخنوش يكشف عن لائحته المحلية وأغلب المرشحين شباب
قدم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ، صباح اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، في ندوة صحافية، لائحة مرشحيه في الانتخابات الجماعية الخاصة بالجماعة الترابية أكادير .
وكان أخنوش سباقا في إيداع لائحة ” الحمامة” صباح اليوم ، بالمنطقة الحضرية ” المحيط” بمدينة أكادير ، والتي تضم حوالي 70 في المائة من الشباب دوي تكوين عالي، لم يسبق لهم الترشح، كما تم عرض خلال الندوة الصحافية أسماء المرشحات والمرشحين .
وكشف اخنوش ان مدينة أكادير ، تستحق انبعاث جديد، مقدما وعده بخدمة المدينة طيلة السنوات القادمة مع فريقه من الأطر الشابة، مؤكدا أن لدى فريقه طموح كبير لتطوير المدينة لتكون قطبا ثقافيا واقتصاديا ورياضيا باعتبارها المدينة التي وصفها ملك ب ” وسط المملكة” لتلعب دورها الاساسي من خلال المشاريع البنوية التي اطلقها الملك محمد السادس، والتي لازلت الاشغال سارية بها .
وقدم أخنوش برنامج الحزب محليا، والذي جاء مفصلا حول الاشكاليات الموجودة الان والحلول الكفيلة لمعالجتها، مؤكدا أن سيتم اشراك ساكنة المدينة في الاولويات التي يريدونها.
وعبر جميع المرشحين الشباب في لائحة ” أخنوش” أنهم مستعدون لخدمة مدينتهم، و منح تجاربهم العلمية في تطوير المدينة.
5 تعليقات
اتمنى ان يقطع هؤلاء الشباب مع نهج سلفهم السياسيين مع الفساد ويعيدوا قطار العمل السياسي الى سكته الصحيحة وان كنت لا أخفي عنكم الحقيقة ان قلت انه من الصعب عليهم ذلك لانه من شب على شيء شاب عليه
واسأل الله العلي العظيم ان يردهم اليه ردا جميلا ويجعلهم في خدمة الصالح العام
الله يوفق الجميع يارب العالمين انا ادريس من اكادير الله اجزك اس اخنوش الى ما راقب انت ماشاء الله قاري مزيان الفكرة ديال المغرب الاخضر هدي نجحات100 %100الحمدلله الخير كاين في بلادنا خصنا غير رجال الاكفاء واعيين وبغاو الخير لبلادنا ونزيدوا القدام ان شاء الله الله يطول عمرك اسي اخنوش وديما الله الوطن الملك
رأيي هو ان يرجع 1700 مليار التي أخذها من المواطنين بدون وجه حق
علي اكودين…اتمنى لك اخي عزيز أخنوش كل التوفيق والاحترام….لاني لم أجد الخير في عاءلة ابي الذي هو وهبي عبد اللطيف بعد أن ضاقت بي جميع السبل…لإجراء عملية جراحية على مستوى الرايس لحد الان…بعد أن توصلت إليه عدة مرات….رجاء في الله..لا يدوم الاسنان…
نمنى للفريق كل توفيق.