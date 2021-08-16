أكادير : أخنوش يكشف عن لائحته المحلية وأغلب المرشحين شباب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ، صباح اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، في ندوة صحافية، لائحة مرشحيه في الانتخابات الجماعية الخاصة بالجماعة الترابية أكادير .

وكان أخنوش سباقا في إيداع لائحة ” الحمامة” صباح اليوم ، بالمنطقة الحضرية ” المحيط” بمدينة أكادير ، والتي تضم حوالي 70 في المائة من الشباب دوي تكوين عالي، لم يسبق لهم الترشح، كما تم عرض خلال الندوة الصحافية أسماء المرشحات والمرشحين .

وكشف اخنوش ان مدينة أكادير ، تستحق انبعاث جديد، مقدما وعده بخدمة المدينة طيلة السنوات القادمة مع فريقه من الأطر الشابة، مؤكدا أن لدى فريقه طموح كبير لتطوير المدينة لتكون قطبا ثقافيا واقتصاديا ورياضيا باعتبارها المدينة التي وصفها ملك ب ” وسط المملكة” لتلعب دورها الاساسي من خلال المشاريع البنوية التي اطلقها الملك محمد السادس، والتي لازلت الاشغال سارية بها .

وقدم أخنوش برنامج الحزب محليا، والذي جاء مفصلا حول الاشكاليات الموجودة الان والحلول الكفيلة لمعالجتها، مؤكدا أن سيتم اشراك ساكنة المدينة في الاولويات التي يريدونها.

وعبر جميع المرشحين الشباب في لائحة ” أخنوش” أنهم مستعدون لخدمة مدينتهم، و منح تجاربهم العلمية في تطوير المدينة.

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