بعد مرور ربع قرن على زواجهما.. رشيد الوالي : “واش هاد السنوات كلها كانت زوينة”

نجلاء مزيان - هبة بريس

تزامنا و ذكرى ميلاد زواجهما 25، وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مطولة لزوجته ابتسام، يطرح من خلالها عدة تساؤلات و كذا يعرب عن امتنانه و حبه الكبير لها.

و نشر الوالي عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الإجتماعي، صورة عقد قرانه و زوجته ابتسام، مرفوقة بالتعليق التالي:”مافيها باس ننشر للمتابعين ديالي انا وابتسام هاذ الصورة ديال ضريب الصداق ديالنا غادي يقول البعض كانو صغار .

و واصل الفنان المغربي :”معلوم وخا غير لبارح ليوم كيمضي على زواجنا خمسة وعشرين سنة ربع قرن واش كانت كلها زوينة ؟ هذا سؤال صعيب الجواب عليه، حيت حتى علاقة مكتكون ساهلة من الأول .

و أضاف :”ولكن مع الوقت كلشي كنشوفوه زوين حيت كنقارنوه مع النتيجة ..وبلا حب وصبر ومودة وتفاهم الطرفين والتسامح، عمر هاد الشي مكان يمكن يستمر، سؤال آخر واش كون كانت تتعاود غادي نعاود نفس الإختيار ؟؟

و استرسل قائلا: “الجواب هو لا منقدرش حتى نفكر فيها …حيت كنعتابر أن الله اللي جمعنا وهو اللي ختار ليا ودارها على طريقي ودارني فطريق ابتسام ..حيت كنا مختالفين بزااااف لهذا اختياري كان غادي يكون مبني على اشياء كتزول مع الوقت”.

و تابع :”كنحمد الله على انه جمعنا وحنن قلب كل واحد على لاخر، لدرجة لحياة بلا ابتسام كانت غادي تكون فشكل آخر ..شكرااا حبي على كل مدرتيه وصبرتيه وزرعتيه باش تستمر علاقتنا وزواجنا واحترامنا لبعضنا “.

و اختتم قائلا :”سليم وآدم هدية من الله ونتمنى نكون فمستوى الهدية والأمانة اللي بين يدي حتى يوفى الأجل وأخيرا شكرا لكل من قال كلمة زوينة ولا تشجيع و لا صلح بيناتنا فشي نهار كنا محتاجين ليه.. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله . كل سنة وانت جميلة ابتسامتي”.

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