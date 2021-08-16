وزير الدفاع البريطاني: لن نعود إلى أفغانستان
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين إن حركة طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية وقوات حلف شمال الأطلسي لن تعود لقتال المسلحين.
وقال والاس لقناة سكاي نيوز التلفزيونية: “أعترف بأن طالبان تسيطر على البلاد… أعني أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون باحثا سياسيا لمعرفة ذلك”.
وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس “هذا ليس مطروحا… لن نعود”.
وقال والاس إن القطاع العسكري من مطار كابول آمن وإن بريطانيا تبذل ما بوسعها لإجلاء المواطنين البريطانيين وأفغان على صلات ببريطانيا.
وأضاف: “هدفنا… خروج ما يتراوح بين 1200 و1500 في اليوم بحسب قدرة طائراتنا، وسنحافظ على هذا المعدل”.
وأشار والاس إلى أن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان.
وقال: “سيحدث الكثير قبل أن تُتخذ هذه القرارات… الفيصل سيكون أفعالهم وليس الأقوال”.
تعليق واحد
عندما اتفقتم على نزع البلاد من الروس كنتم تحلمون بانكم بانكم حققتم النصر لكن اليوم تجرون ذيول الخيبة انتم وامريكا بعد استعماركم لافغنستان اكثر من عشرين عاما وتفريخكم للجماعات الارهاربية والاسلام المتطرف الذي احترقت به انتم وامريكا ونفس الشيء ما فعلتم في العراق وليبيا وسوريا تشعلون النار لكن مع المدة تحرقكم