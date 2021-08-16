وزير الدفاع البريطاني: لن نعود إلى أفغانستان

هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين إن حركة طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية وقوات حلف شمال الأطلسي لن تعود لقتال المسلحين.

وقال والاس لقناة سكاي نيوز التلفزيونية: “أعترف بأن طالبان تسيطر على البلاد… أعني أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون باحثا سياسيا لمعرفة ذلك”.

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس “هذا ليس مطروحا… لن نعود”.

وقال والاس إن القطاع العسكري من مطار كابول آمن وإن بريطانيا تبذل ما بوسعها لإجلاء المواطنين البريطانيين وأفغان على صلات ببريطانيا.

وأضاف: “هدفنا… خروج ما يتراوح بين 1200 و1500 في اليوم بحسب قدرة طائراتنا، وسنحافظ على هذا المعدل”.

وأشار والاس إلى أن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان.

وقال: “سيحدث الكثير قبل أن تُتخذ هذه القرارات… الفيصل سيكون أفعالهم وليس الأقوال”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0