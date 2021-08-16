الأحرار: 21% من مرشحي البرلمان هم شباب أقل من 45 سنة

هبة بريس - الرباط

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار، في القائمة النھائیة لوكلاء اللوائح في الدوائر المحلية وكذلك وكیلات اللوائح الجھویة برسم الانتخابات التشریعیة الخاصة بمجلس النواب.

وأكد الحزب، أن مكتبه السياسي وافق على مخرجات عمل لجنة الترشيحات بخصوص الانتخابات الجماعية والجھویة.

وبخصوص المرشحین والمرشحات الأحرار، أكد الحزب أن 21 % من المرشحین في اللوائح المحلیة لمجلس النواب ھم شباب عمرھم أقل من 45 سنة، أي بمعدل أزید من واحد من كل خمسة مرشحین.

اما فيما يخص اللوائح الجھویة، فإن غالبية المرشحات لوكالة اللوائح، بنسبة تفوق 50%، ھن شابات یقل عمرھن عن 40 سنة. وفق بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب

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