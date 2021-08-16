بعد واقعة الناظور.. “الخمور الفاسدة” تودي بحياة 3 أشخاص بتاوريرت

هبة بريس - تاوريرت

توفي 3 أشخاص، يوم أمس الأحد، باقليم تاوريرت، نتيجة تناولهم لخمور فاسدة.

وحسب مصدر محلي، فالهالكين تناولوا خمورا فاسدة، حيث لفظ اثنين منهم أنفاسهما الأخيرة في الحال، في حين توفي الثالث بمستشفى الفارابي.

هذا يشار الى أن مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة مجموعة من المدمنين على الكحول بمدينة الناظور ونواحيها، وإصابة آخرين بتسمم، وذلك جراء تناولهم لمادة كحول الحريق المهرب، التي يشتبه في اقتنائها وترويجها من لدن المشتبه فيهم.

عمليات التفتيش المنجزة بالمحلات التجارية التي يديرها الموقوفون أسفرت عن حجز ما مجموعه 920 قنينة بلاستيكية تحتوي على مادة كحول الحريق، تعكف حاليا الأبحاث على تحديد مصدرها، فضلا هم حجز العشرات من القنينات الفارغة من نفس المادة.

وقد تم الاحتفاظ بأربعة من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع البقية لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0