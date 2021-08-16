نجل الفنان الحاج يونس: ” والدي يصارع للبقاء “
نجلاء مزيان - هبة بريس
ناشد نجل الفنان الحاج يونس عبر صفحة الأخير الرسمية بموقع “فايسبوك “، (ناشد) متابعي والده، للدعاء له عقب تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد .
و نشر “طارق” صورة الفنان المغربي من داخل الإنعاش مرفوقة بالتدوينة التالية :”دعاؤكم دعاؤكم دعاؤكم ..ايها الاعزاء النبلاء ، انا يونس طارق ابن الفنان الحاج يونس “.
و أضاف:” أخبركم ان ابي الحاج يونس لازال يصارع إلى حدود الساعة من الكوفيد 19 للبقاء و لا يقدر عن الكلام وحمدا و لطفا لله لوجود البروفيسور الأستاذ جعفر هيكل الخبير جعله يخفف عن آلامه و كذا السطاف المرافق له بدون استثناء جزاهم.خيرا “.
و اختتم نجل الفنان الحاج يونس تدوينته قائلا :”لا أراكم الله شرا ولا سوءا ولا مكروها انه سميع الدعاء يا رب آمين”.
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8 تعليقات
الله يشفيه ويعفيه هو و جميع المرضى إن شاء الله
اللهم عافيه وشافيه هو وكافة الشعب المغربي والانسانية جمعاء
نتمنى الشفاء العاجل والتام لفناننا القدير الحاج يونس اللهم اشفيه وعافيه انك سميع الدعاء
اللهم اشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما
اللهم يا رحمان يا رحيم نسألك اللطف والسلامة لعبادك وان تبعد عنا البلاء والوباء اللهم اشفي هذآ الفنان القدير لأنه يستحق التقدير والاحترام له
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا واشفي فناننا القدير الحاج يونس يآرب احفظه لأبنائه يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يارب
اللهم اشفه وعافيه…اللهم أنت الشافي لاشفاء الا شفاؤك….نصيحتي الإكثار من الثوم والبصل.
ألدعاءبالشفاء لكل مرضى هذا الوباء…..سؤال, هل لقح أم لا ؟ الجواب مهم ومجدي..