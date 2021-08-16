نجل الفنان الحاج يونس: ” والدي يصارع للبقاء “

نجلاء مزيان - هبة بريس

ناشد نجل الفنان الحاج يونس عبر صفحة الأخير الرسمية بموقع “فايسبوك “، (ناشد) متابعي والده، للدعاء له عقب تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد .

و نشر “طارق” صورة الفنان المغربي من داخل الإنعاش مرفوقة بالتدوينة التالية :”دعاؤكم دعاؤكم دعاؤكم ..ايها الاعزاء النبلاء ، انا يونس طارق ابن الفنان الحاج يونس “.

و أضاف:” أخبركم ان ابي الحاج يونس لازال يصارع إلى حدود الساعة من الكوفيد 19 للبقاء و لا يقدر عن الكلام وحمدا و لطفا لله لوجود البروفيسور الأستاذ جعفر هيكل الخبير جعله يخفف عن آلامه و كذا السطاف المرافق له بدون استثناء جزاهم.خيرا “.

و اختتم نجل الفنان الحاج يونس تدوينته قائلا :”لا أراكم الله شرا ولا سوءا ولا مكروها انه سميع الدعاء يا رب آمين”.

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