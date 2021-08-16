رابطة الصحفيين الرياضيين تراسل الخليفي بسبب خرجات الدراجي “المسمومة”

هبة بريس - الرباط

راسلت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، ناصر الخليفي رئيس مجلس مجموعة قنوات “بين سبورت” بسبب الخرجات المسمومة للمدعو ناصر الخلفي ضد الوحدة الترابية للمملكة

وجاء في الرسالة التي بعثها رئيس الرابطة عبد اللطيف المتوكل، أن” الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين تتابع باهتمام كبير وقلق شديد، الحملة العدائية التي يشنها، بين الفينة والأخرى، المدعو حفيظ دراجي، الصحافي بقناة “بين سبورت”، على المملكة المغربية وقضاياها الثابتة والمصيرية والمقدسة، من خلال تدوينات عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، محملة بعبارات ومضامين الحقد والكراهية والتدليس والتشهير تجاه الوحدة الترابية للمغرب، وسياساته الخارجية، في خرق سافر لمقتضيات الصفة التي يحملها، كمعلق ينتمي لقناة مشهود لها بالمهنية والاحترافية العالية، والحياد الإيجابي، وتقتضي منه النأي بنفسه عن استغلال موقعه في هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة عالميا، لتنفيذ إملاءات وتوجهات مشبوهة وعدائية تجاه المصالح العليا للمغرب.”

واللافت للنظر، تضيف الرسالة “هو أن المعلق حفيظ دراجي، لم تصدر عنه أفعال مناوئة للحقوق والقضايا المقدسة للمغرب والثابتة على مر تاريخه الحديث، إلا في الفترة الأخيرة، على الرغم من عمله في قناة “بيين سبورت” منذ سنوات، وهو ما يؤكد توظيفه من قبل جهات خارجية مناوئة للوحدة الترابية للمغرب، في حملة ممنهجة ومفضوحة ومدانة من جميع مكونات الشعب المغربي وقواه الحية، من طنجة إلى الكويرة.”

وفي هذا الصدد، دعت الرابطة الخليفي الى التدخل لوضع حد نهائي لهذا العمل التعسفي والعدائي الذي يقوم به المعلق حفيظ الدراجي في حق ثوابت ومرتكزات المغرب، واستغلاله اللأخلاقي واللامشروع لموقعه وصفته في قناة “بين سبورت”، لتمرير خطابات سياسوية يائسة وتضليلية ومتعفنة ومسمومة، لا تتعارض فقط، مع أسس وأخلاقيات الميثاق الإعلامي في بعده الإنساني والكوني، ومع المبادئ الرياضية التي تنبذ كل أشكال التمييز وخطاب الحقد الكراهية، وإنما تناهض وتتمرد أيضا، على قيم التعايش والتسامح والتضامن والوحدة التي تأسست عليها قنوات “بين”، لتكون سدا منيعا وحصنا حصينا ضد مختلف مظاهر التفرقة والتنافر والعداء بين الجماهير الرياضية العربية.”

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