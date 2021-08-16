رابطة الصحفيين الرياضيين تراسل الخليفي بسبب خرجات الدراجي “المسمومة”
راسلت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، ناصر الخليفي رئيس مجلس مجموعة قنوات “بين سبورت” بسبب الخرجات المسمومة للمدعو ناصر الخلفي ضد الوحدة الترابية للمملكة
وجاء في الرسالة التي بعثها رئيس الرابطة عبد اللطيف المتوكل، أن” الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين تتابع باهتمام كبير وقلق شديد، الحملة العدائية التي يشنها، بين الفينة والأخرى، المدعو حفيظ دراجي، الصحافي بقناة “بين سبورت”، على المملكة المغربية وقضاياها الثابتة والمصيرية والمقدسة، من خلال تدوينات عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، محملة بعبارات ومضامين الحقد والكراهية والتدليس والتشهير تجاه الوحدة الترابية للمغرب، وسياساته الخارجية، في خرق سافر لمقتضيات الصفة التي يحملها، كمعلق ينتمي لقناة مشهود لها بالمهنية والاحترافية العالية، والحياد الإيجابي، وتقتضي منه النأي بنفسه عن استغلال موقعه في هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة عالميا، لتنفيذ إملاءات وتوجهات مشبوهة وعدائية تجاه المصالح العليا للمغرب.”
واللافت للنظر، تضيف الرسالة “هو أن المعلق حفيظ دراجي، لم تصدر عنه أفعال مناوئة للحقوق والقضايا المقدسة للمغرب والثابتة على مر تاريخه الحديث، إلا في الفترة الأخيرة، على الرغم من عمله في قناة “بيين سبورت” منذ سنوات، وهو ما يؤكد توظيفه من قبل جهات خارجية مناوئة للوحدة الترابية للمغرب، في حملة ممنهجة ومفضوحة ومدانة من جميع مكونات الشعب المغربي وقواه الحية، من طنجة إلى الكويرة.”
وفي هذا الصدد، دعت الرابطة الخليفي الى التدخل لوضع حد نهائي لهذا العمل التعسفي والعدائي الذي يقوم به المعلق حفيظ الدراجي في حق ثوابت ومرتكزات المغرب، واستغلاله اللأخلاقي واللامشروع لموقعه وصفته في قناة “بين سبورت”، لتمرير خطابات سياسوية يائسة وتضليلية ومتعفنة ومسمومة، لا تتعارض فقط، مع أسس وأخلاقيات الميثاق الإعلامي في بعده الإنساني والكوني، ومع المبادئ الرياضية التي تنبذ كل أشكال التمييز وخطاب الحقد الكراهية، وإنما تناهض وتتمرد أيضا، على قيم التعايش والتسامح والتضامن والوحدة التي تأسست عليها قنوات “بين”، لتكون سدا منيعا وحصنا حصينا ضد مختلف مظاهر التفرقة والتنافر والعداء بين الجماهير الرياضية العربية.”
15 تعليقات
يجب التدخل لجعل حد لنهيق هذا الحمار !!!
أكرر النداء
لماذا لا نقاطع جميع المباريات التي يعلق عليها في بيين سبورت ونعلم القناة بما نعتزم فعله
انا شخصيا أقوم بهذا منذ سنوات لمجرد أنه جزائري والاخرى أن يتطاول على بلدي
كاب ابن كلب الرياضة في مكان والسياسة في مكان ولا كن الحمار ابن الحمار لا يفقه هذه الأشياء وأتساءل كن وصله لهذا المنصب ؟
الحل الوحيد والسهل هو مقاطعة جميع المباريات التي يعلق عليها هذا الرخيص وتدخل الوزارة لدى مالك القنوات لطرده أو فسخ عقد نقل الدوري الوطني.
رجاء اتركو المدعو الدراجي ينعق بما شاء فلم ولن يغير من الامر شيئ ..اتركوه فكل ما يكتب من اكاذيب وبهتان سيبقى شاهذا عليه الى يوم القيامة مثله في ذلك مثل حكامه العسكريون..العقلاء يقومون بصدقات جارية وهم يقومن بذنوب جارية..وغدا ليس امام الجنيرال توفيق ولكن عند رب السماوات والارض ورب كل شيئ تختصمون ..رجاء اتركوه ولا تعطوه اي قيمة وتبقى الصحراء في مغربها بقوة القانون والتاريخ والجغرافيا وبوطنية المغاربة….
لا يا خي لمدا تشبهه بالحمار لا والله ان الحمار يعمل ويكد ولا يؤدي احدا الحمار شعار لكل انسان يحب عمله ان هدا المخلوق من شياطين الانس اخطر واوسخ ما خلق الله على وجه الارض
هذا يتنافى مع الميثاق الاخلاقي والاعلامي الذي يجب ان يتصف به كل صحافي حر بعيدا عن المغالطات والمزايدات لكن هذا مجرد دمية و بيدق ممول ومدفوع من طرف نظام الجزاىر الفاسد مقابل دريهمات زهيدة فيطلق هكذا كلاما مغلوطا ومسموما ضد مصالحنا ووحدتنا الترابية علينا ان لا نهتم بمثل هؤلاء الاوباش المرتزقة العديمي الضمير فالمغرب يسير بخطى حثيثة في طريقه الصحيح والاعداء في ديل القافلة يبكون ويصيحون من اسف انهيارهم وتخلفهم عن الركب عاش المغرب عاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد قاهر للاعداء الصحراء مغربية الى ان يفنى الوجود
يا ودي شوفو شن كاتكبوا
Il faut arrêter ce journaliste de Bein sport pour ses idées illogique dans le monde politique qu il connaît pas et lui faire expliquer que le royaume marocain est si fort contre toutes les agressions gratuites et doit faire connaître au monde à travers cette chaîne sportive le malheurs des ses concitoyens algerins
مجرد تساؤل
هل من حق ناصر الخليفي إلجام دراجي !!!؟؟؟
دراجي يعلق على صفحته في فيسبوك كجزائري ولا حق للخليفي أو غيره أن يمنعه من إبداء رأيه والدفاع عن أطروحات بلده كما يفعل المشتكون أنفسهم.
لهذا السبب نددت أمريكا والأمم المتحدة ومراسلون بلا حدود بعدم الإلتزام بحرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين وتلفيق لهم التهم للجز به في غياهب السجون.
هذا رايه الشخصي ونشره في حسابه الخاص ولا دخل لبين سبورت في حرية رايه خارج القناة فهو ليس ملكا لبين سبورت وليس عبدا من عبيد المخزن هو ينتمي لشعب حر وعظيم وثوري ورجالة اولاد رجالة وليس عبد ابن عبد
استغرب من تدخل الصحافيين المغاربة في شأن شخصي وراي شخصي لصحفي دافع عن بلده وابدى برأيه بان الحدود لن تفتح. ما دام الصهاينة على ابوابها ،،هذا راي كل جزائري وانتم تعرفون هذا جيدا ،،لو وقفت مع الريسوني وبوعشرين وعمر الراضي لقلنا انكم رجال احرار ولكن هذه هي صفة العبيد اينما كانوا يسيرون بالمهماز ويتوقفون بجلب اللجام
راسلت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، ناصر الخليفي رئيس مجلس مجموعة قنوات “بين سبورت” بسبب الخرجات المسمومة للمدعو ناصر الخلفي ضد الوحدة الترابية للمملكة
بسبب الخرجات المسمومة للمدعو ناصر الخلفي ضد الوحدة الترابية للمملكة ??????
أولا أنا ضد كل ما ينشره هذا الصحفي و ضد كل ما يمس المملكة المغربية و قضاياها الثابتة إلا أني أرى هذه الرسالة إلى رئيسه في العمل غير منطقية .
لأنه لم يتفوه بهذا الكلام عبر قنوات بين سبور أو إحدى الصفحات أو المنصات التي ترتبط بها .
هو قام بنشر تدوينة شخصية عبر عن رأيه في حسابه الشخصي ، فما دخل القناة أو مكان العمل في ما ينشره في صفحته الشخصية.
أنا لا أتعاطف معه و لكن يجب وضع الأمور في نصابها.
مجرد تساؤل
هل من حق ناصر الخليفي إلجام دراجي !!!؟؟؟
دراجي يعلق على صفحته في فيسبوك كجزائري ولا حق للخليفي أو غيره أن يمنعه من إبداء رأيه والدفاع عن أطروحات بلده كما يفعل المشتكون أنفسهم.
لهذا السبب نددت أمريكا والأمم المتحدة ومراسلون بلا حدود بعدم الإلتزام بحرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين وتلفيق لهم التهم للجز به في غياهب السجون.