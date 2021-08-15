Algerian Foreign Minister, Ramtane Lamamra, and former French prime minister and candidate for the French presidency in 2017 hold a conference attended by students on February 2, 2016, in the capital Algiers. (Photo by Farouk Batiche / AFP)

لم تتجرأ على ذكر إسرائيل بالاسم.. الجزائر تهاجم المغرب وتتهمه باستهدافها

2021-08-15 / 10:24 مساءً
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هبة بريس- الرباط

عادت الجزائر مرة أخرى الى العزف على وتر استهدافها من طرف المملكة المغربية بعد الزيارة التي قام بها يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل إلى المغرب قبل أيام.

وشنّت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية في بيان لها، هجوما على المغرب دون أن تذكر إسرائيل بالاسم حيث وصفت التصريحات الصادرة من المغرب، بشأن الجزائر ودورها الإقليمي وكذا علاقاتها مع دولة أخرى، بانعا “مغرضة”.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية :”تعكس هذه الخرجة الاعتباطية، والتي تمت بتوجيه من قبل ناصر بوريطة بصفته وزيرا لخارجية المملكة المغربية، الرغبة المكتومة لدى هذا الأخير في جرّ حليفه الشرق أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة موجهة ضد الجزائر وقيمها ومواقفها المبدئية.”

وأضاف بيان خارجية المرادية أن تصريحات المغرب” تشكل تكذيبا رسميًا لـ “اليد الممدودة” المزعومة التي تستمر الدعاية المغربية في نشرها بشكل تعسفي وعبثي”

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تعليق واحد

  1. لا يمكن ان تزرع في مخ الاحمق خلايا جديدة تمكنه من رؤية الدنيا بالعقل الناضج ، الشرذمة التي تحكم الجزائر والجاثمة على اموال الشعب تربت في اصطبل الحمير التي لا تتقن الا اصوات الحمير . وإن انكر الاصوات لصوت الحمير .

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