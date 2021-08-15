لم تتجرأ على ذكر إسرائيل بالاسم.. الجزائر تهاجم المغرب وتتهمه باستهدافها

هبة بريس- الرباط

عادت الجزائر مرة أخرى الى العزف على وتر استهدافها من طرف المملكة المغربية بعد الزيارة التي قام بها يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل إلى المغرب قبل أيام.

وشنّت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية في بيان لها، هجوما على المغرب دون أن تذكر إسرائيل بالاسم حيث وصفت التصريحات الصادرة من المغرب، بشأن الجزائر ودورها الإقليمي وكذا علاقاتها مع دولة أخرى، بانعا “مغرضة”.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية :”تعكس هذه الخرجة الاعتباطية، والتي تمت بتوجيه من قبل ناصر بوريطة بصفته وزيرا لخارجية المملكة المغربية، الرغبة المكتومة لدى هذا الأخير في جرّ حليفه الشرق أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة موجهة ضد الجزائر وقيمها ومواقفها المبدئية.”

وأضاف بيان خارجية المرادية أن تصريحات المغرب” تشكل تكذيبا رسميًا لـ “اليد الممدودة” المزعومة التي تستمر الدعاية المغربية في نشرها بشكل تعسفي وعبثي”

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