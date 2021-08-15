جهود متواصلة لإخماد حريق غابوي بشفشاون

2021-08-15 / 10:38 مساءً
0
هبة بريس-

تتواصل اليوم الأحد جهود مختلف فرق مكافحة النيران لإخماد حريق اندلع على مستوى غابة “سكنا” الواقعة بين الجماعتين الترابيتين تنقوب والدردارة بإقليم شفشاون.

وأكد المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم شفشاون، رشيد العنزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التقديرات الأولية تشير إلى أن الحريق، الذي اندلع السبت، تسبب في تضرر حوالي 200 هكتار من الغطاء الغابوي المكون أساسا من الصنوبر والبلوط الفليني والأصناف النباتية الثانوية”.

وأضاف أن الظروف المناخية تعرقل الجهود المبذولة لاحتواء النيران وإخمادها، مشيرا على الخصوص إلى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح وتغير اتجاهها ووعورة التضاريس الجغرافية بالمنطقة المتميزة بغطاء غابوي كثيف.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت، ضمن نشرة خاصة حول موجة الحر التي تشهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة بين الجمعة الماضي وغدا الاثنين، بأن درجة الحرارة العليا بإقليم شفشاون ستتراوح بين 39 و 45 درجة.

وأشار المسؤول إلى أن عملية السيطرة على الحريق تتم بتدخل ميداني من فرق مكافحة النيران التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية، بدعم من السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، وأعوان الإنعاش الوطني، والمدعومة جوا بأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية.

وأكد السيد العنزي أن “الحريق، الذي لم تعرف أسباب اندلاعه بعد، لم يخلف إصابات أو ضحايا في الأرواح”، موضحا أن فرق التدخل توجه جهودها بشكل أساسي لحماية التجمعات السكانية القريبة من المنطقة.

وذكر بوضع خطة عمل استباقية استعدادا لفصل الصيف لرفع جاهزية كافة المتدخلين وتنسيق جهودهم للتمكن من احتواء الحرائق في ظرف وجيز، مبرزا أن إقليم شفشاون يتميز بغاباته الشاسعة ذات الغطاء الغابوي الكثيف والمتنوع، إلى جانب صعوبة التضاريس ما يقتضي يقظة وجهدا متواصلا للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قُتل وأُحرق.. العسكر يتهم قاتل جمال بن اسماعيل بمحاولة الفرار الى المغرب

قُتل وأُحرق.. العسكر يتهم قاتل جمال بن اسماعيل بمحاولة…

2021-08-15 / 6:23 مساءً
Photo of الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

2021-08-14 / 5:31 مساءً
Photo of علي بلحاج: النظام العسكري رفض مساعدة المغرب مقابل استجداء الغرب

علي بلحاج: النظام العسكري رفض مساعدة المغرب مقابل استجداء…

2021-08-13 / 4:50 مساءً
Photo of ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان

ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم “طالبان” في أفغانستان

2021-08-12 / 9:17 مساءً
Photo of شباط يهاجم حكومة “البيجيدي” ويصرح: “الإسلام دين الجميع وليس من حق أحد استغلاله”

شباط يهاجم حكومة “البيجيدي” ويصرح: “الإسلام دين الجميع وليس…

2021-08-11 / 4:38 مساءً
Photo of وجدة .. أفتاتي ينسحب من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

وجدة .. أفتاتي ينسحب من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

2021-08-10 / 3:58 مساءً
Photo of اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار بالأردن

اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار بالأردن

2021-08-08 / 7:42 مساءً
Photo of منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى…

2021-08-05 / 10:13 مساءً
Photo of مديرية الصحة بمراكش تكشف حقيقة وفاة 5 مرضى “كورونا” بسبب انقطاع الأوكسجين

مديرية الصحة بمراكش تكشف حقيقة وفاة 5 مرضى “كورونا”…

2021-08-05 / 7:37 مساءً
Photo of فايزر وبيونتيك تكشفان عن اتفاقية لتزويد المغرب بكميات من لقاح كورونا

فايزر وبيونتيك تكشفان عن اتفاقية لتزويد المغرب بكميات من…

2021-08-05 / 1:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق