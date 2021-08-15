مصطفى سلمى : سقوط أفغانستان درس “لجمهورية البوليساريو الكرطونية “

هبة بريس- الرباط

قال المبعد الصحراوي عن مخيمات تندوف ، مصطفى سلمى، أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال 20عام من تواجدها في افغانستان، و رعايتها للسلطة هناك، كانت مهتمة بما يعنيها و هو مكافحة الارهاب، و لم تهتم بمستقبل الافغان، ما أدى الى انهيار كل المؤسسات وبنيات الدولة التي كانوا يعيشون تحت ظلها بمجرد رفع واشنطن يدها عليها.

وأضاف ولد سلمى في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنه في منطقتنا نعيش تحربة مشابهة لحكومة أشرف غني والكتمثلة في جبهة البوليساريو التي =أويها الجزائر رتقدم لها الدعم في المحافل الدولية على أنهم ممثلين للشعب الصحراوي وانهم دولة لها حكومة وبرلمان وجيش وقوات أمن.

واسترسل ولد سلمى قائلا :”هذه الهياكل الكرطونية التي تؤنس بها الجزائر الصحراويين المطالبين بالاستقلال، ليست أشبه حالا في مضامينها من هياكل أشرف غني، و إن كانت أسوأ منها بالتاكيد على مستوى الشكل. و لا يحول بينها و أن تعصف بها ريح من رياح أواخر صيف حمادة تيندوف سوى أن ترفع الجزائر يدها عنها. و بالتأكيد سيحصل ذلك يوما. فالجزائر لا تاوي و تدعم جبهة البوليساريو لسواد عيون الصحراويين، و إنما لمصلحة و أهداف لها في المنطقة ما تلبث أن تتحقق، و ينكشف الغطاء عن دولة الوهم التي يعيش فيها أهلنا في مخيمات تيندوف.”.

وأردف ولد سلمى قائلا :” من يقول العكس، فليقدم دليلا واحدا على ما قدمته الجزائر لدولة المخيمات غير الاحتضان و الحماية الامنية (ضرورات البقاء التي تحتاجها المصلحة الجزائرية). ماهو الانجاز الذي حققته دولة المخيمات فوق التراب الجزائري على المستوى الاقتصادي-المعيشي، او الاجتماعي ( تعليم صحة) و حتى على المستوى العسكري الذي يهم الجزائر ( تدريب، تسليح)، و قد كشفت حرب غالي المعلنة منذ ازيد من تسعة أشهر سوءته.. “.

وختم ولد سلمى تدوينته بتوجيهه نداء للصحراويين بالمخيمات من أجل البحث عن مستقبل حقيقي لابنائهم حيث تحفظ كرامتهم، قبل أن تأتي ريح جزائرية شرقية ساخنة تعصف بخيامهم، يتيهوا فيها و لا يجدون من يأويهم.

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