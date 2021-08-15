الرئيس الافغاني : غادرت البلاد تفاديا لحمام دم

2021-08-15 / 9:14 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد ساعات من مغادرته البلاد أن حركة طالبان كانت على استعداد لمهاجمة العاصمة كابل بدموية، وأنها فرضت سلطتها بقوة السلاح.

وقال في بيان على “فيسبوك” في أول تصريح له بعد خروجه من البلاد، إن الحركة باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وأن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وأعرب غني الذي لم يحدد مكان وجوده، عن ثقته التامة بأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون وأن كابل كانت ستدمر لو بقي في أفغانستان، مضيفا أن “طالبان” انتصرت.

وأعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أنها أمرت مقاتليها بدخول كابل “لمنع عمليات النهب” بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع 62 شخصا جراء السيول شمالي تركيا

مصرع 62 شخصا جراء السيول شمالي تركيا

2021-08-15 / 10:00 مساءً
Photo of قطر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

قطر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة…

2021-08-15 / 7:14 مساءً
Photo of اندلاع حريق ضخم بجبال القدس

اندلاع حريق ضخم بجبال القدس

2021-08-15 / 6:36 مساءً
Photo of قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

2021-08-15 / 6:26 مساءً
Photo of إصابة أكثر من 40 شخصا باشتباكات على مشارف كابل

إصابة أكثر من 40 شخصا باشتباكات على مشارف كابل

2021-08-15 / 5:23 مساءً
Photo of بعد سرقة القصر في فرنسا.. توضيح قطري “مقتضب”

بعد سرقة القصر في فرنسا.. توضيح قطري “مقتضب”

2021-08-15 / 4:18 مساءً
Photo of أول مولود إسرائيلي بالإمارات”.. زوجة القنصل تضع طفلتها في دبي

أول مولود إسرائيلي بالإمارات”.. زوجة القنصل تضع طفلتها في…

2021-08-15 / 3:05 مساءً
Photo of وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر البلاد

وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر…

2021-08-15 / 2:47 مساءً
Photo of ألمانيا تغلق سفارتها في كابل وتدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

ألمانيا تغلق سفارتها في كابل وتدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

2021-08-15 / 2:09 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تدعو لتحقيق جديد حول فرضية منشأ كورونا بمختبر صيني

منظمة الصحة العالمية تدعو لتحقيق جديد حول فرضية منشأ…

2021-08-15 / 12:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق