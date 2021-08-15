قطر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

2021-08-15 / 7:14 مساءً
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هبة بريس- وكالات

دعت دولة قطر، اليوم الأحد، إلى وقف فوري شامل ودائم لإطلاق النار في أفغانستان وأيضا إلى انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية، وذلك في ظل إعلان “طالبان” سيطرتها على العاصمة كابل ومغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان “تتابع دولة قطر عن كثب التطورات المتسارعة للأوضاع في العاصمة الأفغانية كابول، وتدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية”.

وأضافت “وتؤكد دولة قطر على ضرورة العمل عاجلا على انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد”، مشددة على “ضرورة ضمان سلامة المدنيين في كافة الأراضي الأفغانية”.

وجددت قطر “التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال السلام الدائم في أفغانستان بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتطور.

وقال اثنان من كبار قادة حركة طالبان “المحظورة في روسيا” الموجودين في كابول، اليوم الأحد، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وبحسب وكالة “رويترز” التي أوردت التصريحات، لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأفغانية بشأن مزاعم “طالبان” حتى هذه اللحظة.

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